Flieger-Open-Air geht in dritte Auflage

Zum dritten Mal steigt am kommenden Wochenende das Flieger-Open-Air auf dem Firmengelände von Layer-Großhandel in Bürgermoos. Am 2. Juni erwarten die Veranstalter bis zu 1000 Besucher bei den Auftritten von Steph Blues & The Gators sowie der Band The Monroes.

Veranstalter und Flieger-Wirt Hardy Huber ist voller Vorfreude. „Der Sound wird deutlich besser“, verspricht er. Das Open Air zieht nämlich nach einem Jahr unter freiem Himmel wieder in den überdachten Anlieferungsbereich am Veranstaltungsort. Neben Vorteilen beim Sound erwartet Huber auch etwas mehr Planungssicherheit beim Wetter. „Es verläuft sich auch nicht so sehr“, sagt er. Das Besondere an dem Open-Air sei außerdem, dass das Open Air selbstgemacht sei und die Ausgaben für Sicherheit, Bühne oder Verzehr bei Unternehmern und Dienstleistern in der Region bleiben würden.

Wie in den vergangenen Jahren erwarten Hardy Huber und sein Kooperationspartner David Layer rund 1000 Besucher, die Lust auf „musikalische Sahnehäubchen“ haben. Layer kümmert sich um die Rahmenbedingungen, Huber um die Musik. Rock, Blues, Soul bietet zunächst Steph Blues & The Gators, die schon 2017 im Flieger aufgetreten sind. „Das ist wundervolle Mucke“, sagt Hardy Huber und lacht. Ihn errinert die Musik der Gruppe unter anderem an New-Orleans-Sound. Außerdem auf der Bühne wird die in Österreich sehr bekannte Rock 'n' Roll-Band „The Monroes“ auftreten, die ihre markante Musik teilweise neu interpretieren und so für Begeisterung sorgen. „Das ist Musik, die die Leute umreißt“, sagt Huber.

The Monroes

Die Österreichische Band The Monroes ist in Stadien mit 80000 Menschen aufgetreten und hat sich auch schon im vollgequetschten Flieger bewährt. David Breznik (Drums), Andreas Mager (Upright Bass), Alex Zoppel (Guitar) sowie der charismatische Frontmann Hanno Pinter (Vocals) feiern auf der Bühne Rock’n’Roll der 50er bis 70er Jahre. Spielfreude, mehrstimmiger Gesang und eine in Schweiß getränkte Bühnenshow erwarten die Veranstalter von den Musikern. Seit 20 Jahren steht das Quartett auf der Bühne, immer mit Krawatten. Mit über 1500 Auftritten und Top-Platzierungen zählen The Monroes zu erfahrenen und erfolgreichen Bands Österreichs und gelten bei der Fachpresse, wie auch bei ihren Fans seit Jahren als „Live-Kings des Rock’n’Roll“.

Steph Blues & The Gators

Stephanie „Ocean“ Ghizzoni und Max Lazzarin, die zusammen als Duo 2016 den Italian Blues Award gewannen, haben für das „Gators-Projekt“ eine hochkarätige Band zusammengestellt, teilt der Flieger mit. Mit dem hollandischen Saxophonisten Howard Sie, den Markdorfer Musikern Stefan Hug (Bass) und Tom Wagener (Drums), sowie Peter Zoufal (E-Gitarre) aus Biberach. Musikalisch wird eine große Bandbreite von Rock, Blues, Soul geboten, wobei Stephanie Ocean Ghizzoni den Bühnenmittelpunkt bildet. Die „Queen Of Italian Voodoo Blues“ hat eine Stimme, die sich durch die Songs zieht. Mal eindringlich bei den inspirierten Covers von Amazin Grace oder House Of The Rising Sun, mal rauh und balzend bei verschiedenen Bluesklassikern wie Hoochie Coochie Man.