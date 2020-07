Flexible Friends singen für die Hopfenhoheiten

Der Kauer Männerchor „Flexible Friends“ unter der Leitung von Eva Beisswenger war samt einer knallroten Corvette Baujahr 1961 auch diesen Montag in Kau unterwegs. Ziel der Unternehmung war der Hof von Franz und Claudia Steuer, und das aus gutem Grund: Tochter Carolin Steuer ist eine der drei Hopfenhoheiten, und die elf singenden Männer brachten den drei jungen Damen nicht nur Blumen, sondern auch ein schönes Ständchen. „Ihr seid im Moment sicher traurig, dass ihr gar nicht zum Einsatz kommt“, sagte der Vereinsvorsitzende Markus Marschall zur Begrüßung. Da habe man Hopfenkönigin Anja Müller und die beiden Prinzessinnen Hannah Wagner und Carolin Steuer ein bisschen aufmuntern wollen. Das kam gut an. Ob Leonard Cohens „Halleluja“ oder „Küssen verboten“ von den Prinzen: Mit ihren Liedern sangen sich die Herren flugs in die Herzen der Hopfenhoheiten. „Es war uns eine Ehre“, bedankte sich Anja Müller am Ende. Foto: Ela