Alles begann im Jahr 2016 mit der Teilnahme an dem Programm „Gartenland in Kinderhand – Ein Garten für die Kita“, welches von der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg ausgeschrieben war. Zur Anlage eines kleinen Kräuter- und Gemüsegartens in Tageseinrichtungen für Kinder wurde eine Anschubfinanzierung gewährt. Hintergrund des Projektes ist es, Kindern das Pflanzen, Wachsen und Ernten von heimischen Lebensmitteln erfahrbar zu machen.

Bereits in den vergangenen Jahren waren die Kinder beim Sähen und Aufziehen von Jungpflanzen beteiligt. Ein Apfelbäumchen, Johannisbeer- und Himbeersträucher wurden gepflanzt. Durch die großzügige Unterstützung der Volksbank Tettnang, die dem Kindergarten mehrere Hochbeete finanzierte, konnten Gemüse- und Kräuterbeete gebaut und bepflanzt werden.

Um die Gartenzwerggärtnerei zu vervollständigen wurde in diesem Jahr ein Gewächshaus unter tatkräftiger Hilfe von Bauhofmitarbeitern erstellt. So verwandelte sich unter Anleitung der Erzieherinnen Frau Straub und Frau Kolars im Frühjahr ein Teil des Kindergartens in eine Gärtnereilandschaft, in der fleißige Gartenzwerge wuselten. Die Erde musste fürs Pflanzen vorbereitet, der Boden aufgelockert, Unkraut gezupft und Steine herausgelesen werden. Neben den Beeten mit der Aufzucht von Gemüse entstand auch ein blühendes Blumenbeet, an dem sich Kinder, Eltern, Gäste und Erzieher beim Betreten des Kindergartenbereiches erfreuen können. In den Gemüsebeeten wurden Radieschen, Kartoffeln, Karotten, Erbsen, Gurken, Zucchini, Rote Beete, Kohlrabi, Salat und Tomaten angepflanzt.

Täglich sind die Gartenzwerge mit den Gießkannen unterwegs, versorgen und beobachten die Pflanzen beim Wachsen. In der Zwischenzeit durften die Kinder das erste Gemüse und die ersten Beeren ernten und kosten. Durch das Anlegen und die Pflege von Kräuter-, Beeren- und Gemüsebeeten werden die Kinder spielerisch mit den Grundlagen von gesunder Ernährung vertraut gemacht.

Die Gartenzwerge freuen sich auf einen ertragreichen Lohn ihrer Arbeit, ihre Begeisterung möge noch lange anhalten.