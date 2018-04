Fit für die „Mission Marzipan“

Beim kürzlich ausgetragenen Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Bietigheim-Bissingen waren auch 14 Teilnehmer der Musikschule Tettnang in verschiedenen Instrumental- und Vokalwertungen mit von der Partie, die sich aufgrund ihrer sehr guten Wertungen beim diesjährigen Regionalwettbewerb in Friedrichshafen dafür qualifiziert hatten. In dem hochkarätigen Teilnehmerfeld (durchweg 1. Regionalpreisträger aus ganz Baden-Württemberg) konnten die Tettnanger Talente gutmithalten. In der Spitze qualifizierten sich gleich vier junge Talente mit einem 1. Preis für den Bundeswettbewerb: 24 von 25 möglichen Punkten erhielt das Duo Verena Seyboldt (Gesang) und Vinzenz Wolpold (Klavier, Klasse Ina Weissbach) und mit 23 Punkten wurde das Schlagzeugduo Lars Osswald und Leo Pfender (Klasse Andreas Bucher) gewertet.

Ebenfalls hervorragende 23 Punkte und einen ersten Preis erzielte der junge Hornist Samuel Schneider (Klasse Swen Pech) in der Altersstufe II und wäre damit ebenfalls beim Bundeswettbewerb mit dabei - in diesem Alter ist aber leider der Landeswettbewerb Endstation.

Auch alle anderen Teilnehmer konnten sehr gute Ergebnisse erzielen: mit jeweils zweiten Preisen wurden gewertet: das Schlagzeugquartett Isabel Walzer, Moritz Kesenheimer, Max Appenmaier und Christian Haas (22 Punkte, Klasse Andreas Bucher) sowie Magdalena Müller – Blockflöte (22 Punkte, Klasse Sibylle Kastner), Patrick Zedler – Querflöte (22 Punkte, Klasse Alessandra Warnke) und Theoder Müller – Trompete (21 Punkte, Klasse Gerhard Hartwig).

Das Klavierduo Franz-Joseph Häckl und Celine Höpfer (Klasse Jürgen Jakob) erspielte sich einen dritten Preis mit 19 Punkten.

Der Glückwunsch von Musikschulleiter Wolfram Lutz und dem ganzen Musikschulteam gilt den jungen Talenten und den beteiligten Lehrkräften, die ihre Schüler mit großem persönlichem Einsatz so weit gebracht haben. Weiterhin Daumen drücken darf man den vier weitergeleiteten Talenten für die „Mission Marzipan“ (in diesem Jahr findet der Bundeswettbewerb nämlich in der Marzipanstadt Lübeck statt).