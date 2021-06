Firmung in St. Gallus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Januar haben sich 44 Jugendliche aus Tettnang auf den Weg zur Firmung gemacht. In virtuellen Treffen und durch Impulse wurden die Jugendlichen, begleitet von Ehrenamtlichen, auf ihren großen Tag vorbereitet. Am vergangenen Wochenende war es endlich so weit und die Jugendlichen wurden von Pfarrer Riedle und Weihbischof Dr. Gerhard Schneider in drei Gottesdiensten gefirmt.

Auch die Sieger des Fotowettbewerbs „Wo entdecke ich Gottes Spuren in meinem Alltag?“ wurden in den Gottesdiensten prämiert. Die Fotos des Wettbewerbs sind noch eine Weile im hinteren Teil der Kirche ausgestellt. Wir gratulieren allen Firmlingen zu ihrer Firmung und wünschen Ihnen, dass der Heilige Geist in ihnen wachsen und sie bestärken kann.