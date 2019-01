Firma aus Feldkirch übernimmt Parkraumkonzept

Wer soll künftig wo und wie lange in Tettnang parken dürfen, das sollen bald Experten aus Feldkirch für Tettnang ermitteln. Der technische Ausschuss hat vergangene Woche die Novellierung des Parkraumkonzeptes beschlossen. Die Firma Besch und Partner bekommt dafür 35 000 Euro.

Nicht alle Ausschussmitglieder waren mit der Vergabe einverstanden. Größter Kritikpunkt war, so der Vorwurf, dass für das Geld lediglich ein weiteres Konzept erstellt würde, für dessen Umsetzung dann aber die nötigen Mittel fehlen würden. „Wir müssen es umsetzen können“, sagte dazu Winfried Ruetz (CDU). Birgit Butt (SPD) war ebenfalls der Meinung, dass man empfohlene Schirtte auch wirklich gestalten können muss. „Wir werden unglaubwürdig, wenn wir immer Konzepte erstellen und die dann nich umsetzen“, sagte sie. Zwei Gegenstimmen gab es schließlich für diesen Punkt der Sitzungsvorlage. Das Fachbüro wird nun versuchen, den parkenden Verkehr zu ordnen und die Innenstadt vom Parkplatzsuchverkehr zu entlasten. Außerdem, so will es die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage, sollen die Gebührensätze überarbeitet werden. In den 35 000 Euro Kosten sind neben einer Bestands- und Bedarfanalyse auch zwei Workshops sowie ein Verfahren zur Beteiligung Dritter beinhaltet.

Mobilitätskonzept könnte Sinn machen

Größere Diskussion gab es beim Thema Bürgerbeteiligung. Denn die wäre beim Anbieter Besch und Partner als Modul zubuchbar – für 22 000 Euro. Außerdem wurde darüber diskutiert, ob langfristig nicht auch die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes sinnvoll sei, das den Individualverkehr, Pendler sowie die Entwicklung in der Region betrachte. Für letzteres liegen allerdings noch keine mögliche Kosten vor. Bei diesen beiden Punkten gingen die Meinungen der Gemeinderäte auch auseinander. Hansjörg Bär (Freie Wähler) sagte zu dem Mobilitätskonzept: „Das wird eine finanzielle Dimenson, die man planen muss.“ In Bezug zur wahrscheinlich im Süden Tettnangs vorbeiführenden B 30-neu beschwor er elementare Veränderungen für den Verkehr in und um Tettnang. „Da wird auf Tettnang so viel zukommen, dass man um ein Mobilitätskonzept gar nicht herumkommt“, sagte er und ergänzte: „Das wird zwar noch nicht morgen oder übermorgen oder in zwei Jahren kommen, aber die Mühlen des Regierungspräsidiums haben langsam und gründlich gemahlen, so dass wir damit rechnen müssen.“

Kaus Ortsvorsteher Joachim Wohnhas (CDU) sieht derzeit nicht den richtigen Zeitpunkt für ein Mobilitätskonzept. „Wir sind in der falschen Zeit. In ein paar Jahren wird es wegen dem autonomen öffentlichen Fahren nochmal spannender.“

Bürgermeister Bruno Walter forderte hingegen Veränderung. „Sie alle kennen unsere Naddelöhre, sollen wir das nochmal zehn Jahre so laufen lasssen? Ich sage nein“, machte er seine Position deutlich.

Karl Welte (Freie Wähler) sagte, dass man sehr wohl Konzepte brauche, um Visionen zu haben. „Wenn wir keine Visionen für die Zukunft haben, haben wir ein Problem“, sagte er.

Maria Locher (CDU) sprach sich für das Ernstnehmen von Bürgermeinungen aus, konnte sich aber nicht für das Modul der Bürgerbeteiligung begeistern. „Der Bürger sieht ja nur die eigenen Probleme, wenn man ihn fragt. Das mache ich ja auch so.“

Nach ausgiebiger Diskussion wird über die Bürgerbeteiligung nun im kommenden Gemeinderat beraten und entschieden. Trotz der Vorbehalte ist die Verwaltung aber bauftragt worden, Informationen zum Thema Mobilitätskonzept für Tettnang in einer der nächsten Sitzungen zu präsentieren.