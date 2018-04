Finanzspritze für Kinder- und Jugendprojekte

Wichtige finanzielle Unterstützung haben zwei gemeinnützige Kinder- und Jugendprojekte in der Ortschaft Langnau erfahren. Bei einer offiziellen Scheckübergabe erhielten der Förderverein der Grundschule Argental und die kirchlich getragene Jugendgruppe „Hits für Kids“ jeweils 275 Euro für ihre Arbeit. Überreicht wurde die Spende von der Firma „Argentalelektrik Winfried Ruetz“ und dem CDU-Ortsverband Langnau/Laimnau. Bei der vergangenen Ausstellung „Handwerk trifft Kunst“ hatten die Veranstalter auf einen Kostenersatz verzichtet und eine Spendenkasse aufgestellt. Durch die Besucherrekorde bei der Vernissage und bei der Abschlussveranstaltung kamen dabei knapp 500 Euro zusammen, die dann durch die Firma Rütz aufgestockt wurden. „Wir möchten mit dieser Aktion speziell die ehrenamtlich organisierte Jugendarbeit im Argental unterstützen und auch ein Stück weit belohnen. Dieses Geld soll den Kindern hier in Langnau ganz direkt zu Gute kommen“, betonte CDU-Ortsverbandsvorsitzender Manfred Ehrle. Argental-Elektriker Winfried Ruetz fügte an: „Unser Dank gilt den zahlreichen Spendern, die mit dieser tollen Unterstützung die Jugendarbeit in Langnau ganz wesentlich stärken und voranbringen. Es ist gut investiertes Geld.“

Große Freude herrschte auch bei Albrecht Elser von „Hits für Kids“, einer von der evangelischen und katholischen Kirche gestützten Kinder- und Jugendgruppe. „Wir planen für kommenden Juni eine Wanderung mit Übernachtung, dafür können wir die Spende gut gebrauchen. Wahrscheinlich gibt es nun sogar Pizza für alle“, so Elser. Um Lesungen, Spielsachen, Bastelmaterialien sowie Zuschüssen zu Schulausflügen kümmert sich der Grundschulförderverein der Argentalschule. Dessen Vorsitzender Torsten Mauch ist stolz darauf, dass mit den finanziellen Mitteln des Vereins schon viele Dinge angestoßen und umgesetzt werden konnten. Speziell werden öfter Kosten übernommen, die im Budget des Schulträgers nicht enthalten sind. So freut sich auch die neunjährige Sarah Wolf aus der Argentalschule über die Spende an den Förderverein: „Super, dass wir jetzt hoffentlich schon bald wieder ins Kindertheater dürfen.“