Finanzexperte gibt Anlagetipps

Beim CDU-Bürgerstammtisch in der „Schöre“ in Dietmannsweiler hat es kürzlich bei einem Vortrag Tipps zur klugen Ausrichtung des Vermögens und politische Infos aus dem Landtag von Baden-Württemberg gegeben, wie die Christdemokraten in einer Pressemitteilung schreiben.

Timo Fischer, Finanzexperte der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang, informierte die Zuhörer darüber, wie es zur heutigen Zinssituation kam. Die aktuelle Entwicklung bedauerten die Diskussionsteilnehmer, denn viele fragen sich, wie heute noch Vermögen aufgebaut oder für die Rente vorgesorgt werden solle.

Wer sein Erspartes zinslos „parke“, erleide durch die Inflation einen Kaufkraftverlust, so Fischer. Eine Rendite, die langfristig das Vermögen sichere, lasse sich nur über die Beimischung von Sachwerten wie Aktien, Edelmetallen oder Immobilien erzielen. Diese aber sollten breit gestreut und längerfristig angelegt werden. „Der Sparer hat derzeit die Wahl zwischen einem sicheren Verlust oder Erträgen mit Wertschwankungen“, fasste Timo Fischer zusammen.

Moderator Claudio Meichle stellte die Frage, was denn die Politik tun könne. Fischer sieht die niedrigen Zinsen als globale Entwicklung, auch, weil viele Staatshaushalte hoch verschuldet seien. Die Finanztransaktionssteuer sieht er nicht als Lösung. Sie erschwere die dringend notwendige Änderung des Anlageverhaltens. CDU-Tettnang-Vorsitzende Sylvia Zwisler möchte dieses Thema deshalb im Vorstand zu einem Antrag machen und im Bezirksvorstand thematisieren.

Der Landtagsabgeordnete August Schuler berichtete über die Investitionen im Landeshaushalt 2020/2021, vor allem in den Themenfeldern Bildung, Sicherheit, Digitalisierung, Wohnungsbau und Infrastruktur. Dazu komme eine Rückführung der Verschuldung von sieben Milliarden Euro von 2017 bis 2020, die Handlungsspielraum für jüngere Generationen schaffe. Schuler: „Wir schaffen mit unseren Investitionen Entwicklungsperspektiven für die Städte, ebenso wie für den ländlichen Raum.“

Einmal mehr betonte der Abgeordnete, dass Bund und Länder in den letzten zehn Jahren die politischen Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Arbeit richtig gesetzt hätten: „Wir haben jetzt als Union die Mammutaufgabe, kluge Rezepte zu finden, damit die Risse in unserer Gesellschaft nicht größer werden“, so Schuler weiter.

Beispielsweise zwischen der Landwirtschaft und den Verbrauchern, zwischen der jüngeren und älteren Generation und bei der gemeinsamen Bewältigung des Klimawandels. Er berichtete von den vielfältigen Arbeitsabläufen im Landtag und der Debattenkultur mit allen gewählten Volksvertretern.