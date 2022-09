Finale von „Heiss auf Lesen“ in der Stadtbücherei

Sechs Wochen lang haben rund 120 Tettnanger Mädchen und Jungs in den Sommerferien Bücher gelesen und Fragen dazu beantwortet. Diese Aktion endet am Samstag, 17. September. Das wird in der Stadtbücherei gefeiert. Zu Gast ist dafür um 10.30 Uhr Zauberer Urs Jandl aus München mit seinem Programm „Eselsohren“. Anschließend wird er die Gewinnerinnen und Gewinner der Hauptpreise des Sommerleseclubs aus der vollen Lostrommel ziehen. Da sich viele Tettnanger Geschäfte und einige externe Firmen beteiligt haben, erhalte jedes Kind einen Preis, verspricht die Bücherei. Der Eintritt zur etwa einstündigen Veranstaltung ist frei.