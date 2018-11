Filmmusik steht im Mittelpunkt

Beim diesjährigen Herbstkonzert geht die Stadtkapelle mit James Bond auf Verbrecherjagd, schlägt in der Star-Wars-Saga die epische Schlacht von Gut gegen Böse und reist auf den Spuren von Jack Sparrow und Will Turner auf der Black Pearl in die Karibik. Das schreibt der Verein in einer Mitteilung an die Presse.

In ihrem Konzert am Samstag, 10. November, widmen sich die Blasmusiker einem ebenso vielfältigen wie anspruchsvollen Genre: Der Filmmusik. Höhepunkte des Abends sind zwei Solisten – Hannah Walser lässt am Saxofon mit „Moon River“ die unvergessliche Audrey Hepburn auferstehen, Teresa Zimmermann tritt als Geigensolistin bei dem Stück „Schindlers Liste“ auf. Außerdem liegt die „Forrest-Gump-Suite“ auf. „Mission Impossible“? Nicht für die Stadtkapelle.

Thomas Ruffing führt laut Vorschau als Dirigent durch den Abend rund um das musikalisch spannende Thema Filmmusik. Die Stadtkapelle und Dirigent Julian Bucher trennen sich zum Ende des Jahres in gegenseitigem Einvernehmen. Ihm spricht der Vorsitzende Tobias Lutz seinen Dank aus für viele gelungene Momente und Konzerte, etwa für das vergangene Herbstkonzert.

Im vergangenen Jahr hat die Stadtkapelle den Schritt gewagt, zu dem Auftritt mit sinfonischer Blasmusik in der Stadthalle keine Konzertbestuhlung anzubieten, sondern Tische aufzustellen und zu bewirten. Das Risiko hat sich gelohnt, so die Mitteilung weiter: Trotz der lockeren Atmosphäre hat das Publikum konzentriert zugehört und den Verein für diese Entscheidung auch sehr gelobt. Deshalb bleibt die Stadtkapelle bei dem neuen Konzept und wünscht viel Freude an der Musik und am geselligen Beieinander. Wie jedes Jahr steuert das Jugendblasorchester der Musikschule unter der Leitung von Ulrike Miller den musikalischen Auftakt bei.