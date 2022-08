Filmgenuss unter freien Himmel: Tettnanger Schlosshof wird zum Open-Air-Kino

Tickets für das Open Air Kino gibt’s ab Sonntag, 31. Juli, auf www.kitt-tettnang .de und an der Abendkasse. Der Eintritt kostet jeweils zehn Euro, ermäßigt acht Euro.

Der Innenhof des Barockschlosses wird zum Open Air Kino: Vom 4. bis 6. August präsentieren die Schlossverwaltung und der Verein KiTT - Kino und Kleinkunst Tettnang unter freiem Himmel drei Filme, die passend zum Themenjahr der Staatlichen Schlösser und Gärten ausgewählt worden sind: Es geht um Liebe, Lust und Leidenschaft. Der Kartenverkauf auf www.kitt-tettnang.de beginnt am Sonntag, 31. Juli.

Rund zweieinhalb Monate nach Wiedereröffnung des KiTT als Kino und Kleinkunstbühne möchte der Betreiberverein mit einem besonderen sommerlichen Kinoerlebnis unter freiem Himmel zum einen Danke sagen für den Zuspruch und die Unterstützung in den vergangenen Monaten. Zum anderen soll das Open-Air-Event aber auch dazu dienen, ein noch breiteres Publikum auf das Angebot des KiTT aufmerksam zu machen.

Schon vom Tag seiner Gründung an hatte sich der Verein vorgenommen, ein Film- und Kleinkunstprogramm auf die Beine zustellen, das möglichst viele Menschen anspricht und zusammenbringt. Dafür will der Verein auch immer wieder mal Kooperationen eingehen – wie in diesem Fall mit der Schlossverwaltung.

Ein Dichter, ein Agent und wunderschöne Frauen

„Liebe, Lust und Leidenschaft“ lautet das Jahresthema der Staatlichen Schlösser und Gärten. Passend dazu hat der KiTT-Verein die Filme ausgesucht, die im Schlossinnenhof gezeigt werden. Den Auftakt macht am Donnerstag, 4. August, „Shakespeare in Love“, der mit sieben Oscars ausgezeichnete Liebesfilm von John Madden, der die fiktive Liebesgeschichte zwischen William Shakespeare und einer jungen Adeligen erzählt.

Am Freitag, 5. August, wird der Episodenfilm „Wunderschön“ von und mit Karoline Herfurth gezeigt, der im Mai bereits viele Besucher ins KiTT gelockt hat. Zum Abschluss gibt’s dann am Samstag 6. August, nochmal einen richtigen Blockbuster: „James Bond - Keine Zeit zu sterben“, den letzten Auftritt von Daniel Craig als 007.

Bestuhlt wird der Schlosshof für bis zu 400 Besucherinnen und Besucher. Die Vorführungen beginnen jeweils um 21 Uhr (Einlass ab 20 Uhr). Der KiTT-Verein und Kooperationspartner von Tettnang erleben bieten einen Getränke- und Snackverkauf. Bei schlechtem Wetter werden die Filme im KiTT gezeigt.

Das aktuelle Programm im KiTT:

Im regulären Programm des KiTT sind aktuell folgende Filme zu sehen:

Das Licht, aus dem die Träume sind – Drama – Sonntag, 31. Juli, 17.30 Uhr

Immenhof – Familienfilm/Abenteuer - Sonntag, 31. Juli, 15.15 Uhr

The Princess – Dokumentarfilm – Sonntag, 31. Juli, 19.45 Uhr

Elvis – Drama/Musical – Original-Version mit Untertiteln – Montag, 1. August, 19.30 Uhr