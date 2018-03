Feuerwehr verhindert Brand im Keller

Schlimmeres verhindert hat die Tettnanger Feuerwehr am Montagnachmittag: Kurz nach 16 Uhr rückten die Einsatzfahrzeuge zu einem Brand in die Moosstraße aus. Gemeldet war ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Vor Ort stellt sich der allerdings als starke Rauchentwicklung im Keller heraus. Grund war ein Defekt an der Heizung: Die Außenhülle des Brenners war weg geschmort. Dadurch kam es zu der großen Rauchmenge.

Feuerwehrmänner mit Atemschutzgeräten brachten die Situation im Haus unter Kontrolle, indem sie zum einen den Strom abschalteten und zum anderen die Kellertür aufbrachen. Der Rauch konnte mit Überdruckbelüftung aus dem Gebäude befördert werden. Die Wohnungen sind bewohnbar. Es gab bis auf die aufgebrochene Tür und den Defekt am Brenner keine weiteren Schäden am Gebäude.

Im Einsatz waren 25 Feuerwehrkräfte mit vier Fahrzeugen, zwei Fahrzeuge der Schnelleinsatzgruppe (SEG) des Deutschen Roten Kreuzes mit sechs Mann sowie die Polizei.

Die Strecke nach Reute war während der Dauer des Einsatzes gesperrt, ist aber wieder frei.