Feuerwehr Tettnang sammelt Schrott ein

Die Freiwillige Feuerwehr Tettnang kann durch die Einhaltung eines speziell für Schrottsammlungen erarbeiteten Hygienekonzeptes die Schrottsammlungen durchführen. Falls der 7-Tage-Inzidenzwert im Bodenseekreis über 100 steigt, müssen die Schrottsammlungen aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt werden.

Die Schrottsammlungen finden wie folgt statt:

Auf der Gemarkung Tannau am Samstag, 13. März, Der Sammelplatz ist am Freibad Obereisenbach.

Auf der Gemarkung Tettnang am Samstag, 20. März. Der Sammelplatz ist am Freibad Ried.

Auf der Gemarkung Langnau am Samstag, 27. März. Der Sammelplatz: ist bei der Zimmerei Dingler. Bei den Schrottsammlungen wird nur Sammelschrott ohne Fremdbelastung oder anderen Fremdstoffen angenommen.

Das Alteisen sowie der Schrott muss bis 8 Uhr abholbereit am Straßenrand abgelegt werden. Später bereitgestelltes Alteisen oder Schrott wird nicht mehr abgeholt, erklärt die Feuerwehr in der Pressemitteilung. Anlieferungen am Sammelplatz sind nur unter Einhaltung der gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen erlaubt, heißt es abschließend in der Mitteilung.