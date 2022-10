Feuerwehr sammelt Schrott und Alteisen

Die Abteilung Tannau der Freiwilligen Feuerwehr Tettnang sammelt am Samstag, 29. Oktober, in der Ortschaft Tannau Alteisen und Schrott. Sammelplatz ist das Kieswerk in Biggenmoos.

Die Schrottsammlung findet von 8 bis 11 Uhr statt. Der Sammelplatz kann ab 9 Uhr angefahren werden. Es wird nur Sammelschrott ohne Fremdbelastung oder anderen Fremdstoffen angenommen. Nicht als Sammelschrott angenommen werden Acetylenflaschen (gelb), Druckbehälter für Chlor, Gas und Sauerstoff usw., Gasflaschen jeglicher Art, Aerosol-Dosen (Farbspraydosen usw.), ölgefüllte Kompressoren von Kühlgeräten. Elektro-Nachtspeichergeräte, Behälter mit Restflüssigkeiten wie Maschinen, Getriebe, E-Motoren, Fässer, PU-Schaum und Sandwichbleche, Bauschutt, Fahrzeugreifen, Feuerlöscher, Autos.

Das Alteisen sowie der Schrott müssen bis 8 Uhr abholbereit am Straßenrand abgelegt werden. Später bereitgestelltes Alteisen oder Schrott wird nicht mehr abgeholt. Großteile sollen telefonisch angemeldet werden. Der Schrott kann auch ab 9 Uhr am Sammelplatz angeliefert werden. Infos und telefonische Anmeldung unter der Nummer 0173/7687605 (ab 18 Uhr).