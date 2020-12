Feuerwehr rückt in Tettnang zu Wasserschaden aus

Eine defekte Toilettenspülung war der Anlass für einen Feuerwehreinsatz am Montag gegen 14 Uhr in der Grabenstraße. Um das herauslaufende Wasser zu stoppen, versuchten die Einsatzkräfte die Hauptwasserleitung abzusperren. Dabei fiel der gesamte Hahn aus der Verschraubung, das Wasser spritzte über den Flur und richtete in einer darunterliegenden, frisch renovierten Wohnung einen Wasserschaden an. Die Schadenshöhe kann momentan nicht beziffert werden, heißt es im Polizeibericht.