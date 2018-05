Wegen eines Brandmeldealarms ist die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagnachmittag zu einer Asylbewerberunterkunft in der Langenargener Straße in Tettnang ausgerückt.

Wie sich jedoch herausstellte, hatte ein Bewohner beim Zubereiten von Essen zu lange Öl erhitzt, weshalb es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Die Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen und 24 Mann ausgerückt war, konnte schnell wieder abrücken.