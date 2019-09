In Missenhardt ist am Mittwoch gegen 19 Uhr eine Hecke in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte aus. Die Sträucher waren vermutlich im Zusammenhang mit dem Abflammen von Unkraut versehentlich in Brand geraten und konnten von der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht werden