Feuerwehr löscht am Hotel Bären Feuer im Lichtschacht

Einen größeren Brand im Zentrum Tettnangs hat die Feuerwehr am Montagabend durch ihr schnelles Eingreifen verhindert. In einem Lichtschacht am Hotel Bären war ein Feuer ausgebrochen. Dieses griff allerdings nicht auf das Gebäude über. Die genaue Ursache des Brandes war am Abend noch nicht bekannt. Verletzte gab es nicht. Der Bärenplatz war bis zum Ende des Einsatzes großflächig abgesperrt.

Der Rauch zog durch die Öffnung in das Gebäude hinein. Dort löste die Brandmeldeanlage aus. Die Einsatzkräfte waren sofort vor Ort und löschten das Feuer. Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten drangen in den Keller ein. Ein Fahrzeug hinter dem Gebäude musste für die Rettungsarbeiten umgesetzt werden. Gäste und Angestellte informierten die Feuerwehr direkt bei der Ankunft, dass es am Keller brenne.

Mittels Überdruckbelüftung wurde der Rauch nach dem Löschen des Feuers aus dem Keller herausgedrückt. Insgesamt waren 63 Einsatzkräfte mit zwölf Fahrzeugen vor Ort, darunter auch die Polizei und Retter vom Deutschen Roten Kreuz.