Feuerhexen freuen sich auf Hexentaufe

„Dettlang-Dolang“, erschallt es beim Kinderumzug am Sonntag, 4. Februar, in der Fußgängerzone in Tettnang. Die Narredei Dettlang-Dolang gibt um 14.41 Uhr den Startschuss für die Jungnarren auf dem Montfortplatz. Dann heißt es laut Narrenverein „Kinderquatsch mit TomTom und Coco“.

Fasnetshungrige kleine Jecken der Vereine, Fanfarenzüge und Kinder des Horts an der Schillerschule, Spatzennest und Kinderhaus Tettnang füllen dann die Montfort- und die Schulstraße. Zunftmeister der Narredei Dettlang-Dolang TomTom, Thomas Bürgin, zaubert laut Ankündigung zusammen mit der Jugendwartin Coco, Corinna Maier, den Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Danach folgen auf dem Montfortplatz ab 15.30 Uhr die Auftritte von Kinder- und Jugendtanzgruppen, bevor dann um 16.25 Uhr der Startschuss für den Kinderumzug in Tettnang fällt. Zwei Runden laufen die kleinen Hexen, Geister, Gorillas und Teufel. Ab 17 Uhr wird auf dem Montfortplatz der Hexentanz vollführt, welcher die Hexentaufe einleitet.

Vielfach nur als Tettnanger Feuerhexen bekannt, nimmt der Verein Narredei Dettlang-Dolang in einer schaurigen Zeremonie seine neuen Mitglieder auf. Dabei werden die Hexentäuflinge eingeschworen und der Hexenmeister stempelt auf dem nackten Bauch. Waffeln, Kuchen, Getränke und Wurst gibt es natürlich auch, um am Zelt am Montfortplatz die hungrigen Kleinen und Großen zu stärken.