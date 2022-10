Feuer zerstört Mülltonnenunterstand und drei Autos

Das Feuer an einem Unterstand für Mülltonnen hat am späten Freitagabend auf mehrere Autos übergegriffen. Wie die Tettnanger Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht schreibt, meldeten Anrufer der integrierten Leitstelle Bodensee-Oberschwaben gegen 21.45 Uhr ein Feuer im Bereich der Lindauer Straße.

Der Zugführer vom Dienst sowie die Kräfte der Abteilung Stadt bestätigten die Meldung. Ein Mülltonnenunterstand in der Nähe eines Gebäudes stand Vollbrand. Weil es so stark brannte, griff das Feuer auch auf mehrere Autos über. Drei Autos wurden zerstört, ein viertes Auto wurde leicht beschädigt. Die Feuerwehr verhinderte durch die Löscharbeiten unter Atemschutz, dass sich das Feuer noch weiter ausbreitete. Laut Kommandant Konrad Wolf befindet sich in unmittelbarer Nähe auch ein Wohnhaus.

Feuerwehr löscht Glutnester

Mithilfe einer Wärmebildkamera machten die Einsatzkräfte im Nachgang Glutnester ausfindig und löschten sie ab. Die Einsatzgruppe der Bereitschaft des Roten Kreuzes Tettnang sicherte die Arbeit der Feuerwehrkräfte medizinisch ab. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Straße komplett gesperrt. Zur Brandursache und der Höhe des Schadens machte die Feuerwehr keine Angaben, sondern verwies auf die Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Neben 50 Feuerwehrleuten waren auch der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen sowie die Polizei mit einer Streife vor Ort. Gegen 1 Uhr beendete die Feuerwehr ihren Einsatz.