Festtag: TSV Tettnang feiert Sieg und Doppelmeisterschaft

Tettnangs Zweite spielt lieber in der Kreisliga B1

Neben der ersten Mannschaft des TSV Tettnang ist auch die Zweitvertretung des Vereins souverän zum Titel marschiert. In der Kreisliga B4 gewann der TSV bislang alle 23 Spiele – unter anderem besiegten Tettnangs Fußballer am vergangenen Samstag den VfL Brochenzell III mit 8:1. Das Team von Trainer Peter Biberger steht damit auch schon als Meister fest und dürfte in die Kreisliga A2 aufsteigen. Doch das lehnt der Verein ab, stattdessen soll die zweite Mannschaft des TSV Tettnang in der kommenden Saison in der Kreisliga B1, also der Reserveliga der Fußball-Bezirksligisten, antreten.

„Wenn wir in die A2 gehen, dann spielen die erste und die zweite Mannschaft bis auf wenige Ausnahmen getrennt. Die Stärke des momentanen Zusammenhalts wollen wir uns aber nicht nehmen“, begründet Christian Rasch, Abteilungsleiter des TSV Tettnang. Zum anderen sei die B1 auch eine „sportliche Herausforderung“ und aus seiner Sicht sei der Gang in diese Spielklasse sozusagen als Aufstieg zu werten. (nib)