Festlicher Advents- Krankengottesdienst

Kurz vor dem ersten Advent hat die Katholische Kirchengemeinde St. Gallus zum Krankengottesdienst mit Krankensalbung eingeladen. Im voll besetzten Gemeindehaus zelebrierten laut einer Mitteilung Pfarrer Rudolf Hagmann und Pfarrer Anton Hirschle gemeinsam mit Diakon Michael Hagelstein den Gottesdienst.

Diakon Hagelstein begrüßte die vielen Gäste demnach mit dem Hinweis auf den Advent. Jesus wartet darauf, dass wir unser Herz öffnen und er ankommen kann, sagte er. In seiner Predigt erklärte er, was das Herz in einem tieferen Sinn bedeutet. „Leid, Freude und Schmerz hinterlassen Spuren in unseren Herzen. Gott findet den Weg zu uns, in unser Herz; er wird uns aufrichten und uns Kraft geben.“

Die Heilige Messe wurde festlich umrahmt von Georg Grass am Flügel sowie erstmalig mit Blockflötenbegleitung von Frau Kastner. Beim anschließenden Kaffee mit Gebäck hatten die Besucher ausreichend Gelegenheit zu Begegnung, guter Unterhaltung und Austausch von Erinnerungen.

Michael Hagelstein dankte abschließend allen Helfern vom Sozialausschuss und Kirchlicher Sozialstation für ihren ehrenamtlichen Einsatz.