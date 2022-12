Festliche Musik zum Jahresausklang

Zum Jahreswechsel erklingen im Neuen Schloss Tettnang musikalische Glanzpunkte. In den Silvesterkonzerten musiziert am Freitag, 30. Dezember, 19 Uhr und am Samstag, 31. Dezember, 18.30 Uhr, das Konzertensemble „Il Giardino“ (Foto: Helmut Voith). Die Leitung übernimmt in diesem Jahr die Oskar Kaiser. Auf dem Programm stehen stehen Sternchenwerke der klassischen Streicherliteratur, u.a. das Doppelkonzert für zwei Violinen von Johann Sebastian Bach, ein Divertimento von W.A. Mozart und natürlich, passend zum Jahresausklang, Kompositionen von Johann Strauß. Karten im Vorverkauf kosten 14 Euro, ermäßigt 7 Euro, an der Abendkasse:16 und 8 Euro. Vorverkauf bei der Tourist-Information Tettnang, Telefon 07542/510500, Mail tourist-info@tettnang.de. Die Karten können nur noch bis 23. Dezember, 12 Uhr, in der Tourist-Information abgeholt werden. Online-Buchungen sind noch bis zum 30.Dezember, 10 Uhr, möglich. Reservierungen auch über www.reservix.de oder bundesweit an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.