Festkonzert: Obereisenbacher Musiker begeistern mit Vielfalt

Obereisenbach - Festliche Klänge und große Blasmusikliteratur haben die Akteure der Musikkapelle Obereisenbach bei ihrem Festkonzert am Samstagabend serviert. In der proppenvollen Mehrzweckhalle begeisterten die Musikanten mit einer Mischung aus selten dargebotenen Musikstücken und beständig gutem Können. Der Vorsitzende Alfons Diemer versprach in seiner Begrüßungsrede ein“ kurzweiliges und unterhaltsames Programm“, womit er Recht behalten sollte.

Schon die Eröffnungsfanfare „Call of Hereos“ war ein fulminanter Start. Es zeigte sich, dass Dirigent Benedikt Harscher sein Handwerk absolut versteht. Von der durchweg guten Dynamik des Orchesters profitierte dann die Filmmusik aus „Forrest Gump“, bei der die Crescendos gut herausgearbeitet waren und zur Begleitung auch David Heinzelmann am Keyboard zum Einsatz kam.

Eine Premiere erfuhren die Zuhörer beim Konzertmarsch „Musica excelsis“. Das von „Michael Maier und seinen Blasmusikfreunden“ beim Grand Prix uraufgeführte Musikstück wurde in der Fassung für großes Orchester erstmalig in Obereisenbach vorgestellt. Zudem war Vorstand „Lolo“ Diemer der Namensgeber für diese musikalische Besonderheit.

Die weltbekannte Melodie von „Maledetta Primavera“ intonierte Jan Heller auf seiner Soloposaune. Mit einem sauberen und sehr feinen Ton meisterte er die Höhen und Raffinessen dieser Ballade geradezu mit Leichtigkeit und erspielte sich einen tosenden Applaus. Als eines der Hauptwerke des Abends darf wohl „Baba Yetu“ von Christopher Tin bezeichnet werden. Das „Vater unser“ auf afrikanisch lag nicht nur in einer schwierigen Tonart, auch die Rhythmik forderte das Orchester und den Dirigenten in besonderer Weise. Percussion, Pauken und Trommeln, sowie die Oboe bestachen durch perfektes Zusammenspiel und ließen absolutes Gänsehautfeeling in der Halle zurück.

Den zweiten Programmteil eröffneten die Obereisenbacher vor den Ehrungen mit dem tschechischen „Andulka-Marsch“ und der Polka „Egerländer Perle“. Für ihr zehnjähriges Mitwirken in der Kapelle konnte Blasmusik-Vizepräsident Manfred Ehrle den Tenorhornisten Tim Bohner und Katja Diemer (Saxophon) mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnen. Auch die beiden Vorständinnen Bernadette Hund und Katrin Sauter hatten neben launigen Worten Präsente für die Treuen parat.

Untypisch, innovativ und modern betitelten die beiden Ansagerinnen Maike Maier und Katja Diemer das Stück „Funk Attack“, das den Musikern angeblich in den Proben „so manche Schweißperle auf die Stirn getrieben hat“. Die Mischung aus Jazz und Swing hatte es tatsächlich in sich, wurde aber inklusive eines Drummer-Solos wiederum ohne jeden Makel dargeboten. Zum Abschluss sang Janis Bentele noch stimmsicher die Rockballade „Sound of Silence“, was die Forderung nach weiteren Zugaben anfeuerte und mit dem „Brandenburgischen Präsentiermarsch“ bedient werden konnte. Das Obereisenbacher Wahlmotto „Musik, die aus dem Herzen spricht“ wurde mit diesem mitreißenden Konzert einmal mehr unter Beweis genommen.