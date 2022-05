Festgottesdienst zum Partnerschaftsjubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Juntos como hermanos“ – gemeinsam als Geschwister unterwegs. Seit 30 Jahren sind die Kirchengemeinde St. Gallus in Tettnang und die Gemeinde Cristo Ramos in Porcon, Peru, miteinander in Verbundenheit und gegenseitiger Wertschätzung unterwegs. Dieses Jubiläum feierte die Gemeinde St. Gallus, zusammen mit ihren Besuchern, Padre Alex Urbina, dem Pfarrer von Porcon, und seiner Nichte Luisi, einer jungen Frau aus Cajamarca in einem Gottesdienst. In seiner Predigt betonte Padre Alex, wie wichtig es ist, einander mit Respekt und Liebe zu begegnen und den Schwächeren zu helfen, über alle Grenzen hinweg. Dann erfülle die Kirche ihren Auftrag: Gemeinschaft zu stiften, Orientierung zu geben und Hoffnung zu schenken. Der Festgottesdienst wurde mitgestaltet von einem Projektchor, begleitet von einer Flötistin und einer Band, unter der Leitung von KMD Georg Grass, die die thematisch passende „Misa de Solidaridad“ von Thomas Gabriel aufführten. Eine mitreißende Darbietung, die am Ende des Gottesdienstes mit viel Beifall bedacht wurde.