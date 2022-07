Festgottesdienst in St. Dionysius in Hiltensweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. Juli um 10.00 Uhr zelebrierten Pfarrer Simon Hof und Pfarrer Manfred Schlichte einen festlichen Gottesdienst im Rahmen der Feierlichkeiten zum 900. Jubiläum der Ritter-Arnold-Stiftung.

Ritter Arnold und seine Frau Junzela stifteten vor 900 Jahren ihren umfangreichen Besitz, der 10 Weiler umfasste – unter anderem auch Hiltensweiler – an das Kloster Allerheiligen in Schaffhausen. Ein Grund dafür war der Wunsch der Beiden, dass in Hiltensweiler regelmäßig ein Gottesdienst stattfinden sollte.

Die sehr schöne musikalische Umrahmung dieses Gottesdienstes übernahm unsere Musikkapelle.

Vor dem Schlusssegen sprach Anja Bohner, in Vertretung für Anita Zacher, noch ein paar Worte an die versammelte Gemeinde. Sie stelle ein besonderes Kleinod der Pfarrkirche vor – nämlich die seltene Dachbodenorgel. Diese wertvolle Orgel, von der es nur noch ein weiteres funktionierendes Modell gibt, wird in diesem Jahr noch grundlegend saniert. Einzelheiten zur Orgel und zur geplanten Sanierung, kann man einem Flyer entnehmen, der von Frau Zacher kreiert und mit wunderbaren Fotos von Herrn Konrad Neumann bestückt wurde. Der Flyer liegt in der Kirche aus.

Herr Neumann erläuterte anschließend noch die geschichtlichen Hintergründe zur Stiftung und zu unserer Arnoldsglocke, die schon seit 400 Jahren in unserem Glockenturm den Gläubigen zum Gebet läutet.

Mit dem Wettersegen entließ Pfarrer Simon Hof die Gemeinde Richtung Kindergarten. Dort fand im Anschluss an den Gottesdienst nämlich ein gemütlicher Frühschoppen-Hock im Schatten der großen Eiche statt. Musikalisch wurden die Gäste wieder von unseren Musikanten verwöhnt. Der gesamte Erlös dieser Veranstaltung kommt als Spende unserem Projekt „Orgelsanierung 2022“ zu Gute.

Um 14.00 Uhr machten sich viele Interessierte wieder auf den Weg in unsere Pfarrkicher St. Dionysius. Dort wurden sie von Herrn Konrad Neumann erwartet. Herr Neumann hat sich in den letzten Monaten intensiv und mit viel Herzblut mit der Geschichte unserer Pfarrkirche beschäftigt. Das hat sich gelohnt – denn die Anwesenden kamen in den Genuss einer umfangreichen und interessanten Kirchenführung.

Ein herzliches Vergelt’s Gott geht an alle, die zum Gelingen dieses wunderbaren Tages beigetragen haben.