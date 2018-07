Festakt für scheidenden Manzenbergschulrektor Eugen Weber

Der scheidende Rektor der Manzenbergschule, Eugen Weber, ist Donnerstagnachmittag in der Aula des Montfort-Gymnasiums mit einem Festakt verabschiedet worden. Bei einer vielseitigen Aufführung mit Theater, artistischen Vorführungen, Sketchen und Musik dürfte es wohl kaum ein Kind der Schule gegeben haben, das nicht teilgenommen hat.

Honoratioren waren ebenfalls zahlreich zugegen, aus Politik, Kirche, Verwaltung, dem Kollegium, der Elternschaft, dem Kreis der Schüler. In ihren Grußworten fanden sie warme, würdigende Worte für Webers Lebensleistung, durchaus mit Biss – eben auch für sein Beharrungsvermögen und eine gewisse Streitbarkeit.

Der Manzenberg sei seine zweite Familie gewesen, sagte Weber in seiner emotionalen, aber durchaus launigen Abschiedsrede: „Ich werde euch vermissen.“ Bevor es für die Gäste hinauf zur Mensa zu Buffet und Tanz ging, schritt Weber zu den Klängen von Joe Cockers „You are so beautiful“ die Reihen ab und umarmte enge Wegbegleiter.