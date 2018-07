Ferienprogramm startet mit Zirkus-Schnupperkurs

Auf in die Manege hat es am ersten Ferientag für 25 Kinder und Jugendliche in der Turnhalle in Obereisenbach geheißen. Unter der Anleitung von Zirkuspädagogin Andrea Sprenger, Leiterin der Zirkusakademie in Friedrichshafen, erlernten die Kinder unter anderem, auf einer Walze zu laufen, auf Gymnastikbällen zu balancieren und nebenher zu jonglieren sowie am Trapez Kunststücke zu vollführen. Höhepunkt war die Präsentation des Erlernten für Familienangehörige. Die schon recht aufgeregten jungen Artisten bildeten einen großen Kreis in der Manege und nach einem lauten „Toi, Toi,Toi“ ging es los. Es war beeindruckend, welche Fähigkeiten sie an dem Trainingstag entwickelt haben. Es gab junge Fakire zu sehen, die auf Glasscherben lagen und darüber liefen, Kinder die mit Leichtigkeit auf der Walze durch die Turnhalle rollten und nebenher mit Stöcken und Bändern jonglierten sowie Akrobaten, die souverän das Trapez beherrschten. Nach einem gewaltigen Applaus waren sich alle Teilnehmer einig, dass sich das Schwitzen gelohnt hat und es ein „supertoller Ferientag“ war. Weitere Informationen über die Zirkus-Akademie gibt es im Internet unter www.zirkusakademie.de Foto: anrö