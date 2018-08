Ferienkinder werden zu Graf und Gräfin

Einmal Graf und Gräfin sein, mit ausgefallenen Kleidern und Perücken durch ein Schloss laufen – welches Kind träumt nicht davon? Zehn Tettnanger Mädchen im Alter von sechs bis zehn Jahren hatten am Donnerstag die Chance, ihren Traum für einen Moment wahr werden zu lassen. Ein Teil des diesjährigen Ferienprogramms der Stadt Tettnang war nämlich das Fächergestalten mit anschließendem Kostümrundgang durch das Neue Schloss.

Jedes Kind durfte seinen eigenen Fächer mit den verschiedensten Aquarellfarben und Filzstiften bemalen. Tipps wie man eine besonders feine Blume mit kleinen Blättern malt oder verschiedene Techniken, den Pinsel zu benutzen, gab es von Schlossführerin Marion Beck. Auch viele bunte Glitzersteine und Perlen als Dekoration durften zum Schluss nicht fehlen.

Bestimmte Signale übermitteln

Bereits damals spielten Handfächer für die Damen an heißen Tagen eine wichtige Rolle. Man nutze sie als Accessoire zu besonderen Anlässen oder auch um seinen Gegenüber bestimmte Signale zu übermitteln. Die eigentliche Funktion eines Fächers, sich kühle Luft zu fächeln, spielte damals nur eine Nebenrolle.

Nachdem die Fächer fertig und die Farben getrocknet waren, durfte sich jedes Mädchen wie eine echte Gräfin fühlen. In barocken Kleidern ging es bei einem Rundgang durch die Museumsräume des Neuen Schlosses. Mit dabei war natürlich der eigene gestaltete Fächer, der bei den hohen Temperaturen die meiste Zeit in Gebrauch war. Im Bacchussaal angekommen, gab es eine kleine Einführung in die damaligen Tänze und die geheime Fächersprache. Je nachdem wie man den Fächer hält und welche Bewegungen damit macht, kann man seinem Gegenüber bestimmte Signale der Zu- oder Abneigung übermitteln. Allerdings gibt es auch hier verschiedene Übermittlungen, was die Bedeutung der Signale betrifft.

Viele der Mädchen haben das erste Mal beim Ferienprogramm mitgemacht, einige bereits schon zum zweiten Mal. „Ich wollte mitmachen, dann sind die Ferien nicht so langweilig“, sagte Laura. „Außerdem hat sich meine Freundin angemeldet, dann wollte ich auch dabei sein.“ Bei Vanessa haben bereits ihre älteren Geschwister einmal am Ferienprogramm teilgenommen, „dann wollte ich das auch mal ausprobieren“. Auf die Frage, ob sie nächstes Jahr wieder Lust auf das Ferienprogramm hätten, haben alle einstimmig mit „Ja“ geantwortet.