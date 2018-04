Ferienbetreuung hat noch Plätze frei

In diesem Jahr findet die Ferienbetreuung der Stadt Tettnang erstmals nicht mehr im Hort an der Schillerschule, sondern im Schülercafé der Manzenbergschule statt. In den Osterferien hatten die Kinder zum ersten Mal die Möglichkeit, die neuen Räumlichkeiten zu testen. Bei sonnigem Wetter haben die Betreuer mit den Kindern wieder ein paar schöne Ferientage gestaltet. Auf dem Programm standen Bastelangebote zum Thema Ostern und Frühling. Verschiedene Spiele und Aktionen im Freien oder in der Stadthalle boten Gelegenheit zum Austoben. Für die Betreuung in den Pfingstferien gibt es noch freie Plätze. Das Anmeldeformular ist im Rathaus erhältlich oder auf der Homepage unter www.tettnang.de. zu finden. Weitere Informationen sind erhältlich bei Regina Koch unter der Telefonnummer 07542/51 01 64 oder regina.koch@tettnang.de.