Ferien mit Spiel und Spaß

Mit dem herzhaft geschmetterten „Tinti-Lied“ und frischen Waffeln zum Abschluss ist die Ferienwoche des Kauer Betreuungsvereins Tintenklecks zu Ende gegangen. Traditionell bietet der Verein in der letzten Ferienwoche ein buntes Programm für Kauer Schulkinder an.

Wie in jedem Jahr war das Angebot mit 26 Kindern leicht überbucht – kein Wunder, denn das Ferienprogramm ließ sicherlich keine Kinderwünsche an guter Unterhaltung offen. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. „Weil lange nicht klar war, was wir in Coronazeiten überhaupt anbieten dürfen, haben wir uns für ein buntes Programm entschieden, das wir auch spontan den aktuellen Erfordernissen hätten anpassen können“, so Vereinsvorsitzende Katja Scheider. Generell überlege man, bei besseren personellen Kapazitäten die Ferienwoche mit dem Betreuungsangebot durch hauptamtliche Mitarbeiter auf den Nachmittag auszudehnen – der Bedarf sei da, so Katja Scheider.

Höhepunkt der Woche waren ein Ausflug ins Eriskircher Ried, wohin die Kinder mit dem Bus fuhren und vor Ort Wassertiere und Insekten beobachten konnten. Als bleibende Erinnerung hatten die Kinder T-Shirts gebatikt und zum Schluss in ihrer persönlichen Wundertüte allerlei Bastelarbeiten wie Traumfänger, Objekte aus Wäscheklammern oder bunte Wollpompons mit nach Hause genommen.