Feierliche Abendmusik in der Laimnauer Kirche

Geistliche Musik hat am Sonntagabend anlässlich der Feier zum 1250-jährigen Bestehen der Ortschaften Laimnau, Oberdorf und Apflau zahlreiche Zuhörer in die Laimnauer Kirche gelockt. Kirchenchöre sangen feierliche Lieder.

Zu Beginn erklang zum Jubiläum ein gemeinsam gesungenes Lied von den Kirchenchören aus Laimnau und Oberdorf mit einem Dank an die Heimat: „Wo frohe Menschen gerne leben, das ist zum Glück mein Heimatland“, begleitet von Michaela Hertnagel, Leiterin des Laimnauer Kirchenchors, und von Martin Beck, Chorleiter des Oberdorfer Kirchenchors. Den Willkommensgruß sprach Michaela Hertnagel, die sich über die große Zahl der Gekommenen freute. Den ersten Part mit zwei Liedern hatte der Oberdorfer Kirchenchor übernommen. Lebendige, englischsprachige Kirchenmusik präsentierte die Gruppe „Bright Light“ unter der Leitung von Markus Brugger, die mit ihrem Temperament die Zuhörer mitnahm. Einzelne, vorgetragene, spirituelle Impulse zwischen der Musik, bewogen zum kurzen Innehalten. Ganz andere, sehr alte Kirchenlieder, hörte man anschließend von der Zithergruppe aus Elmenau mit Zitherspielerin Paula Maurer. In Rot und Weiß gekleidet, belebte die Gruppe optisch wunderbar den Raum. „Schau auf die Welt“, vom Oberdorfer Chor gesungen, ein Lied bei dem die Männer- und Frauenstimmen erst einzeln zu hören waren und später harmonisch ineinander flossen, erntete großen Beifall. Sehr schön auch „You raise me up“ und zum Mitklatschen „Clap your hands” mit der Gruppe Bright Light, deren Leiter Markus Brugger nicht vor der Gruppe steht, sondern mittendrin aktiv ist.

Wieder erklangen völlig andere Töne mit der Zithergruppe Elmenau, die „Muttergottes hilf auch mir“ spielte und sang und dafür viel Beifall erhielt. Für die vielen schönen Stunden, die Gott geschenkt hat und dass man über ihn nur staunen kann, sangen die Frauen und Männer des Oberdorfer Kirchenchors in ihrem letzten Lied. „Ich bin sprachlos und kann nur staunen über die Musikalität, die im Argental steckt, sagte Michaela Hertnagel. So viele verschiedene Töne. Danke an alle, die mitgewirkt haben“.

Nach einem gemeinsamen Gebet, in das der kürzlich verstorbene Pfarrer Martin Rist eingeschlossen wurde, sangen die Kirchenchöre Laimnau und Oberdorf zusammen ein Schlusslied. Mit einem langanhaltenden Beifall dankten die begeisterten Zuhörer für das gelungene Konzert.