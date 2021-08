FDP Tettnang informiert sich über den Stand des Stadtmuseums in Tettnang

Der Ortsvorstand der FDP in Tettnang Dogan Cimen und mehrere Mitglieder informierten sich im Rahmen einer Baustellenführung über die Neugestaltung im Stadtmuseum Tettnang. Das teilt der FDP-Ortsverband Tettnang in einer Mitteilung an die Presse mit.

Museumsleiter Florian Schneider erläuterte laut Pressemitteilung die Zusammenarbeit mit den beiden Konstanzer Hochschulen und städtischen Einrichtungen sowie den Stand der umfangreichen Verkabelungsarbeiten, um das denkmalgeschützte Torschloss schrittweise mit einer stabilen Stromversorgung und zeitgemäßem Wlan auszustatten. Jahrzehntelanger Stillstand, Lieferengpässe sowie die mittelalterliche Bausubstanz machen das anspruchsvolle Mammutprojekt zu einer echten Herausforderung. Dennoch findet sich für jedes Problem eine Lösung, der Umbau geht gut voran und ein 4K-Multitouchtisch wird bereits in Konstanz für die Installation im Museum vorbereitet, wie Schneider den anwesenden FDP-Mitgliedern erläuterte.

Der sogenannte Bähnleraum im Erdgeschoß vermittelt bereits jetzt einen optischen Vorgeschmack auf das künftige Design und kann schon jetzt von täglich von 14 bis 18 Uhr besichtigt werden.