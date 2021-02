FDP plädiert für Technologieoffenheit

Der FDP-Landtagskandidat Frank Scharr aus Wangen hat am Donnerstagabend zur Online-Konferenz mit dem Themenschwerpunkt „Energiewende“ eingeladen. Zusammen mit dem Zweitkandidaten für den Wahlkreis Ravensburg, Klaus Kuglmeier, stellten sie ihre energiepolitischen Perspektiven für Baden-Württemberg vor. Laut Pressemitteilung wurden sie dabei von Manfred Moosmann aus Tettnang fachlich unterstützt, der als Mitglied im FDP-Landesfachausschuss „Umwelt und Energie“ das Landtagswahlprogramm der Liberalen mitgestaltet hatte.

Zunächst wiesen die Redner auf die besondere Situation im Land hin, heißt es im Pressetext. Auf der einen Seite bestehe in Baden-Württemberg ein hoher und weiter steigender Energiebedarf, auf der anderen Seite verfüge das Land nicht über ausreichende Ressourcen, um sich selbst mit regenerativ hergestellter Energie zu versorgen. Deshalb werde man auch in Zukunft auf Energieimporte aus dem Ausland angewiesen sein.

An den richtigen Standorten platziert, so Frank Scharr, sei er ein Befürworter von Windkraftanlagen. Leider müsse er aber anerkennen, dass es im Land wegen des Mangels an geeigneten Standorten nur ein eingeschränktes Potenzial für den weiteren Ausbau gebe. Um die Entwicklung im ländlichen Raum zu fördern, plädiere er für den Ausbau von dezentralen Anlagen zur Energieerzeugung. Neben dem weiteren Ausbau von Windkraft und Photovoltaikanlagen sowie Wasserkraftwerken denke er an lokale Blockheizkraftwerke, die idealerweise mit regenerativ erzeugten Energieträgern betrieben werden sollen. Dazu müssen Forschungsaktivitäten zur Energiespeicherung zum Beispiel in Wasserstoff intensiviert werden. Manfred Moosmann ergänzte, dass zur Lösungsfindung der gesamte Energie-Mix betrachtet werden müsse. Elektrischer Strom sei nur mit etwa 20 Prozent am Endenergieverbrauch beteiligt.

Die Windenergie trage derzeit mit circa fünf Prozent und Photovoltaik mit nur etwa drei Prozent zur Energieerzeugung bei, erläuterte er. Deutschland werde absehbar bei weitem nicht in der Lage sein, sich selbst mit regenerativ erzeugter Energie versorgen zu können. Da diese Sichtweise in den vergangenen Jahren von der Landesregierung ausgeblendet worden sei, sei diese mit ihren Zielen bei der Energiewende bisher krachend gescheitert. Auch deren aktuelle Wahlprogramme mit Fixierung auf Elektromobilität und Photovoltaik ließen keine signifikanten Verbesserungen erwarten, schreibt die FDP. Deutschland habe schon die höchsten Stromkosten, liege aber bei der Umsetzung der Energiewende im hinteren Mittelfeld. Deshalb müssten alle Chancen für den Bezug von regenerativ hergestellter Energie genutzt werden.

Die Gäste der Veranstaltung zeigten laut Pressetext reges Interesse an der Thematik und diskutierten die von der FDP aufgezeigten Lösungsansätze. Insbesondere stand die Frage im Raum, wo der Strom für Elektromobilität herkommen solle. Ergänzend wurde von Seiten der Vortragenden darauf hingewiesen, dass Elektromobilität beim technisch machbaren Energie-Mix in Summe dem Klima auf lange Sicht schade. Nach Abschaltung des letzten Atomkraftwerkes im Land und der sukzessiven Stilllegung der Kohlekraftwerke sei nicht einmal sichergestellt, dass die aktuellen Verbraucher ausreichend mit Strom versorgt werden können.

In seinem Schlusswort ging Frank Scharr auch auf die Verantwortung für die junge Generation ein. Nach der Abschaffung der Montanindustrie sei in Deutschland auch die Kraftwerksindustrie so gut wie abgeschafft worden. Zusätzlich werde die individuelle Mobilität und damit auch die Automobilindustrie durch politische Forderungen bedroht. Da in Deutschland zudem die Digitalisierung sträflich vernachlässigt worden sei, seien die Lebens- und Arbeitsgrundlagen für nachfolgende Generationen bereits massiv gefährdet. Scharr plädierte dafür, die Herausforderungen technologieoffen zu bewältigen.