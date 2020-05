FDP kritisiert Eingriffe in den Alltag

Auch der Tettnanger Ortsverband der FDP konferierte online und besprach aktuelle Geschehnisse, wie der Vorsitzende Dogan Cimen in einer Pressemitteilung schreibt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie seien heiß diskutiert worden.

Zentrale Kritik richtete sich demnach gegen die, wie die FDP schreibt, „faktische Aussetzung der demokratischen Gremien wie beispielsweise Ortschaftsrat und Kreistag und die Tatsache, dass der Landkreis im Augenblick von einem Krisenstab ,per ordre de Landrat, gelenkt wird“. Auch in der Stadt habe durch Ausfälle und Home-Office-Umstände kurz vor dem Nullpunkt gestanden. Auch um den Pflegebereich stehe es nicht gut. Kritisiert wurden laut Bericht außerdem die massiven Eingriffe in den Alltag, wie beispielsweise Kontaktverbot und Grenzschließungen sowie die „überbordende Überwachung durch die Polizei, wie beispielsweise über Ostern per Zeppelin“. In der Konferenz sei auch angemerkt worden, dass derzeit 0,2 Prozent der Bevölkerung mit dem Virus infiziert seien „und damit die Frage erlaubt sein müsse, was die Bevölkerung zu erwarten habe, wenn die Zahlen stark steigen würden“. Die Wirtschaft liege am Boden und dauerhafte oder langanhaltende Schäden müssten gleichermaßen als Risiko beachtet werden, wie das Virus. Abschließendes Fazit in der Runde war: So schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren, bei Einhaltung der nötigen Vorsicht und der Abstandsregeln. Das Fazit der Tettnanger Liberalen: Sinnvoller Schutz ja, unsinnige Maßnahmen nein, Demokratie wieder herstellen und dem Bürger mehr Vertrauen entgegenbringen.