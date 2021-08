FDP diskutiert über Umsetzung der Energiewende

Sachliche Aufklärung sei der erste Schritt für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende. Deshalb habe Manfred Moosmann vom FDP-Ortsverband Tettnang zu einer gemeinsamen Online-Informationsveranstaltung zusammen mit den Ravensburger Liberalen eingeladen, wie es in einer Pressemitteilung der Partei heißt.

Der Diplom-Ingenieur stellte den aktuellen Stand in Deutschland vor, übte Kritik an der aktuellen politischen Debatte und zeigte Lösungen für eine erfolgreiche Umsetzung auf. Bei der Umsetzung der Energiewende liege Deutschland im europäischen Ranking im hinteren Mittelfeld. Dazu kämen die höchsten Stromkosten. Aus internationaler Sicht werde Deutschland keinesfalls als Vorbild gesehen. Vielmehr gehe es jetzt darum, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und für die Zukunft die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.

Aktuell werde in Deutschland durchschnittlich knapp die Hälfte des elektrischen Stromes regenerativ produziert, sagte Moosmann weiter. Eine erfolgreiche Energiewende müsse aber auch die Sektoren Verkehr und Wärme umfassen. Gemessen am gesamten Endenergieverbrauch betrage der Anteil an erneuerbaren Energien erst etwa 17 Prozent, ohne Wind und Sonne sogar nur zehn Prozent. Die Umstellung auf eine klimaneutrale Energieversorgung stelle also „eine gigantische Herausforderung dar, deren Dimension in der politischen und öffentlichen Diskussion leider nicht ausreichend berücksichtigt wird“, wie Moosmann ausführte.

Aktuell werde die beschleunigte Abschaltung von Atom- und Kohlekraftwerken umgesetzt. Gleichzeitig werde eine Steigerung des Stromverbrauchs durch E-Mobilität und Wärmepumpen gefördert oder durch Verbote erzwungen. Die Netzbetreiber wiesen darauf hin, dass Deutschland bereits in naher Zukunft nicht mehr in der Lage sein werde, sich selbst sicher mit elektrischem Strom zu versorgen. Dies bestätige das Wirtschaftsministerium mit dem „Spitzenglättungsgesetz“, das erweiterte Stromanschaltungen bei privaten Haushalten in Mangelsituationen ermöglichen soll. Bei energieintensiven Betrieben werde dies bereits seit einigen Jahren umgesetzt. Deutschland importiere derzeit etwa 70 Prozent seiner Energie aus dem Ausland. Daran werde sich im Zuge der Energiewende wenig ändern. „Daher ist es geboten, die Produktion von regenerativ hergestellten Energieträgern in Ländern mit viel Sonne beziehungsweise an windreichen Standorten zu fördern“, sagte Moosmann weiter.