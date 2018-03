Fastenpredigten thematisieren Glaubenszeugnisse für heute

Die diesjährige Fastenpredigtreihe in der St.Gallus-Kirche läuft unter dem Thema „Mein Weg mit Gott – ein Glaubenszeugnis für heute“. Den Beginn macht am Sonntag, 18. Februar, um 17 Uhr der Benediktinerpater und Pfarrer der Insel Reichenau, Stephan Vorwerk.

Die Fastenzeit, sagt Paul Geiger vom Erwachsenenbildungsausschuss der Gemeinde St. Gallus, solle jedem die Möglichkeit geben, sich Zeit für existenzielle Glaubensfragen zu nehmen. Geiger spricht dabei von einer Art „Wüstenzeit“, die die Möglichkeit bieten soll, sich von Abhängigkeiten zu lösen und zu sich zu kommen. Die Wüste ist ein häufig vorkommendes Motiv in der Bibel.

Allerdings steht hinter den Predigten, in denen die Vortragenden über ihre Vorstellungen von Gott und der eigenen Erfahrung im Alltag sprechen werden, kein Missionierungsgedanke. Stattdessen soll es ein Angebot für Menschen sein, die Fragen haben und nach Antworten suchen, so Geiger: „Es geht einfach darum, einen Impuls zu geben. Nicht mehr, nicht weniger.“

Wichtig ist Paul Geiger, zu betonen, dass es in den Predigten um die persönliche Auseinandersetzung mit Gott geht, also um das eigene Erleben der Referenten.

An diesem Sonntag treffen die Besucher der Fastenpredigt auf Stephan Vorwerk. Er hat unter anderem als Pilgerseelsorger in Tabgha am See Genezareth gearbeitet und lebt seit dem Jahr 2001 in einer sogenannten Cella, einer Art Kleinstkloster, auf der Insel Reichenau.