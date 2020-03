Fastenpredigt in St. Gallus: Von der theologischen Querdenkerin

Die Reihe der vorösterlichen Fastenpredigten – organisiert durch die katholische Erwachsenenbildung in der katholischen St. Gallus-Gemeinde – stehen dieses Jahr unter dem Motto: „Frauen das Wort! – Wegweiserinnen für heute“. Dieser Ansatz passte am Weltfrauentag besonders gut und auch die Vortragende hätte kaum besser gewählt sein können, um weibliche christliche Wortmächtigkeit zu repräsentieren. Gemeinsam mit ihrem Mann leitet Martina Kleinknecht-Wagner die evangelische Martin-Luther-Gemeinde Tettnang sehr charismatisch an.

Die Frau, an die Kleinknecht-Wagner in ihrer Predigt erinnerte, Dorothee Sölle (1929-2003), war eine äußerst streitbare Person, die sich aus theologischen Gründen mit der Hierarchie der Kirchen genauso wie mit weltlichen Machtgebäuden anlegte. Kleinknecht-Wagner zeichnete das Bild einer humanistisch geprägten Intellektuellen, die schon früh durch die Erfahrung der NS-Zeit und des Holocaust erschüttert war.

Die junge Studentin löste diese Sinnkrise, indem sie sich gerade aus den absolut fragwürdig gewordenen Lebenszusammenhängen heraus ganz bewusst für den Glauben entschied. Sie studierte Theologie in Göttingen. Die Frage ihrer Generation, wie die Gräuel der Nazizeit möglich gewesen waren, wurde für sie dabei die entscheidende Frage ihres gesamten Denkens. Sie konnte für sich weder den allmächtigen Gott annehmen, der, so wie Hitler es behauptet hatte, aufseiten der Täter stand, noch den allmächtigen Gott, der sich heraushält aus irdischem Kleinkram.

In der Vorstellung von Gott als demjenigen, der das Schicksal lenkt, steckte für sie ein Stück Fatalismus, den sie als „kindische, herrschaftsgläubige Theologie“ anprangerte. Sie klagte Theologen ihrer Zeit dafür an, dass sie vergessen hatten, wie Hitler die Religion funktionalisiert hatte. Als Kind hatte sie ihn im Radio vom „Allmächtigen“ röhren gehört und von der „Vorsehung“, die ihn vor Attentaten schütze. Sölles Gott konnte nicht Täter, sondern nur bei den Opfern der Gewalt sein, sie stellte sich ihren Jesus, ihren Gott, als Vergasten im KZ vor. Das Bild eines allmächtigen persönlichen Gottes, das die Theologie pflegte, war für sie untragbar, weil es der zentralen Eigenschaft Gottes in Jesu eigenen Worten, nämlich als der „Abba“, der liebende Vater, durch die historische Wirklichkeit widersprach. Dank ihrem späteren Ruf zur Professur am Union Theological Seminary in New York durfte Sölle auch die Befreiungstheologie und den Feminismus verstärkt kennenlernen und ihre Sicht auf religiöse Fragen erweitern.

Was, wenn überhaupt, hatte ihr Frausein mit ihrem Denken zu tun? Gab es vielleicht alternative Denkformen, denen eine männer- und verstandesdominierte Welt keinen Raum gibt? Der Perspektivwechsel weg vom Schreibtisch hin zum realen Leben und Leiden der Menschen, versetzte sie in die Lage, sehr authentisch im Gespräch zu sein und viele Menschen zu berühren. Trotz dieser großen Offenheit erwuchsen ihr aufgrund ihrer klaren Haltung viele bittere Feindschaften. Sie wurde sowohl von Feministinnen angefeindet, die sie wegen ihres Versinkens im eigenen Hader kritisiert hatte, als auch von Sozialisten, die ihr Gottesglaube störte. Konservative beschimpften sie als Atheistin und „rote Socke“, die nach Moskau gehen solle. Kleinknecht-Wagner hingegen schloss mit einigen Proben ihrer Gedichte, die das Bild einer sehr geistreichen und dabei authentischen und integren Gottessucherin vervollkommneten.