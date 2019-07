Fast 40 Grad in Tettnang

Tettnang stöhnt unter der aktuellen Hitze. Beinahe 40 Grad zeigte das Thermometer an, als Fotograf Carl-Friedrich Layer die Temperatur am Donnerstag am Schloss festgehalten hat. Dabei ist Tettnang im Vergleich noch gut weggekommen. Erstmals seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen in Deutschland ist mancherorts die Temperatur auf 42 Grad gestiegen. Auch am Freitag soll es weiter heiß bleiben. Oft ist es in Grünanlagen aber kühler als in den Städten. Darüber können sich die Besucher des Open Airs im Schlosspark freuen. Ein Sprung in einen der kühlen Badeseen in der Umgebung kann auch gegen die Hitze helfen. Zum Wochenende soll es dann aber abkühlen, allerdings steigt auch die Gewitterwahrscheinlichkeit.