Fast 150 Helfer machen Hopfenau zum Erfolg

Sehr positiv fällt das Fazit zur Tettnanger Kinderspielstadt Hopfenau aus.Ermöglicht hatten den besonderen Ferienspaß fast 150 Helfer.

Gleich am ersten Wochenende der Sommerferien startete die Kinderspielstadt Hopfenau auf dem Gelände der Uhland- und Schillerschule. Die teilnehmenden Kinder verwandelten sich dabei in Bürger einer Stadt, die genauso zur Arbeit, zur Bürgermeisterwahl oder zum Finanzamt gehen wie die Erwachsenen. Das von der Stadt getragene Projekt fand dieses Jahr zum zweiten Mal statt – und stieß erneut auf eine tolle Resonanz, wie Melanie Friedrich von der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt mitteilt. 180 Kinder waren mit dabei. Unter anderem gab es ein eigenes Radio und eine eigene Zeitung, eine ifm-Werkstatt, in der Elektroautos gebaut wurden, und einen selbst aufgebauten, sechs Meter hohen Aussichtsturm. Sehr gut besucht seien auch die Stadtführungen für Interessierte von außen gewesen.

„Mini-Club“ betreut die Kleinsten

Fast 150 Helfer, viele davon selbst Eltern, trugen zum Gelingen der Kinderspielstadt bei, während ihre jüngeren Kinder im „Mini-Club“ gut betreut wurden. Unterstützung leisteten zudem Klienten der Diakonie Pfingstweid und der Stiftung Liebenau sowie zahlreichen Spender und Sponsoren. All diesen Helfern und Unterstützern galt nach Abschluss der Aktion der Dank der Stadt Tettnang – ebenso den Anwohnern für deren verständnis und nicht zuletzt dem engagierten zehnköpfigen Kernteam, das seit über einem Jahr die Kinderspielstadt vorbereitet, geplant und organisiert hatte, unter der ehrenamtlichen Leitung Uta Schmitt-Thiel, Dorothee Müller und Regina Herzog.