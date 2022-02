Fasnetsstimmung in der Freizeitgruppe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dass Corona und Fasnet doch zusammen passen, hat die Freizeitgruppe Tettnang der Lebenshilfe Bodenseekreis e.V. bei ihrem letzten Treffen bewiesen. So feierten (alle geimpft und getestet) Cowboys und Ritter, Fußbälle und Ganoven zusammen mit einer kleinen Gesandtschaft der Gorillas aus Russenried. Eine venezianische Dame, die im Rollstuhl eine Polonäse anführt, gibt es sicherlich auf den wenigstens Fasnetsveranstaltungen und so haben alle ein Stück Normalität sehr genossen. Ein großer Dank geht an die Ehrenamtlichen, die solche Aktionen auch in diesen Zeiten möglich machen. Das ist ganz besonders! Foto: Monika Hänsler