Fasnet in Tettnang: Wo nei? In Sumpf nei!

Selbst in diesem speziellen Jahr bleibt die Fasnet nicht komplett aus: Die Narrenzunft (NZ) Bürgermoos lässt es sich nicht nehmen, ihre 26 Täuflinge am Samstag, 23. Januar, zur Prime-Time ab 20.15 Uhr live und online zu taufen. Wer glaubt, dass die Täuflinge hier verschont werden irrt sich. Trotz der heimeligen Umgebung muss jeder Täufling einen großen Schluck vom ekligen Gebräu nehmen und sich den Sumpfabdruck unterziehen.

Auch Fanfarenzüge, Lumpenkapellen und Spielmannszüge werden die Stimmung in Schwung bringen, heißt es in der Mitteilung der Organisatoren. „Umrahmt von ein paar Tanzeinlagen darf dann gerne auch noch zu Hause das Tanzbein zu unserer DJ-Musik geschwungen werden“, heißt es weiter.

Nachdem man bei der Online-Taufe Fasnetsluft schnuppern kann, freut sich die Narrenzunft Bürgermoos auch über die Teilnahme an ihrem Gewinnspiel „Wer gestaltet das schönste Fasnetsfenster?“. Das Gewinnspiel ist online auf Facebook abrufbar.

Dort wird auch der Gewinner ermittelt, indem er sein geschmücktes Fasnetsfenster in die Kommentare des Beitrags postet. Geschmückt werden kann das Fenster mit allem möglichen, zum Beispiel Luftschlagen, Bildern, Luftballons und vielem mehr. Die drei Beiträge mit den meisten Likes gewinnen Preise. „Also: Mitmachen verschönert nicht nur das eigene Dorf oder die Stadt, sondern wird auch noch belohnt“, so die NZ in der Pressemitteilung. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum bromigen Freitag, 12. Februar.

„Somit lässt sich nur noch sagen, lasst euch nicht unterkriegen, die Fasnet wird gelebt, auch wenn es dieses Jahr auf eine andere Art und Weise passiert! Der Narrenzunft Bürgermoos ist es sehr wichtig, trotz der Corona-Pandemie stark zu bleiben und die Fasnet so gut es geht zu leben und durch mehrere Online-Veranstaltungen alle Mitglieder, Freunde und Gönner daran teilhaben zu lassen“, erklärt die NZ Bürgermoos abschließend.