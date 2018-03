Die Turnabteilung des TSV Tettnang hat über die Fasnetstage an zwei Nachmittagen alle Kinder zum Spielen und Toben in die Carl-Gührer-Halle eingeladen. Unter dem Titel „Fasnet im Turn-Dschungel“ war in der Halle allerhand geboten, was die Kinderherzen höherschlagen ließ. Knapp 300 Kinder nutzen laut Pressemitteilung des TSV Tettnang das Angebot und verwandelten die Halle in ein riesiges Spielzimmer.

Klettern, schwingen, hüpfen, balancieren, rennen: Die TSV-Turnabteilung verwandelte die Carl-Gührer-Halle in eine riesige Bewegungslandschaft. Mini-Trampolin, Rutsche, Seile zum Schwingen, Airtrack - alles war vorhanden, was die Kinder brauchten, um sich auszutoben. Vor allem die Riesenschaukel, aber auch die Gruselhöhle und der Rollbrett-Parcours erfreuten sich laut Veranstalter großer Beliebtheit. Während die Kleineren im für sie abgetrennten Spielbereich die verschiedenen Geräte erkundeten, tobten sich die Größeren auf der akrobatischen Airtrackbahn aus.

Spielen mit Plüschhase „Turni“

Äußerst zufrieden waren die Organisatoren mit den Teilnehmerzahlen. „Da wir unseren Turn-Dschungel erstmals über die Fasnet veranstalteten, wußten wir natürlich nicht, wie das angenommen wird“, bemerkte Geschäftsführer und Abteilungsleiter der TSV Turner, Oliver Schneider, und zeigte sich begeistert über die gut besuchte Halle: „Knapp 300 Kinder in der Halle, die einen Riesenspaß haben – das ist natürlich großartig.“ Große Freude bei den Kindern rief auch der Besuch von Stargast „Turni“ hervor, dem Maskottchen des Schwäbischen Turnerbundes. Der blaue Plüschhase nahm sich viel Zeit und spielte und tobte mit den Kindern.

Auch für das „leibliche Wohl“ sorgte die Turnabteilung während der beiden Tage. Eine große Anzahl Ehrenamtlicher war im Einsatz, um die Gäste mit Kaffee und Kuchen zu verköstigen. Tolle Unterstützung für den Geräteparcours gabs vom Turngau Oberschwaben. „Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die mitgeholfen haben, unseren Kindern zwei tolle Nachmittage zu bieten“, freut sich Schneider über die tolle Teamleistung der Tettnanger Turner. Und auch die Kinder können sich freuen: Zur nächsten Fasnet ist eine Neuauflage der Veranstaltung bereits in Planung.