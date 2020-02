Fasnet feiern im Turn-Dschungel

Die Turnabteilung des TSV Tettnang lädt am Fasnetssonntag und Rosenmontag nachmittags alle Kinder zum Spielen und Toben in die Carl-Gührer-Halle ein. Gemeinsam mit dem Turngau Oberschwaben ist unter dem Motto „Fasnet im Turn-Dschungel“ in der Halle allerhand geboten, was die Kinderherzen höher schlagen lässt.

Klettern, schwingen, hüpfen, balancieren, rennen: Die TSV-Turnabteilung verwandelt die Carl-Gührer-Halle am 23. und 24. Februar in eine riesige Bewegungslandschaft. Mini-Trampolin, Rutsche, Seile zum Schwingen, Airtrack– alles ist vorhanden, was die Kinder brauchen, um sich auszutoben. An beiden Tagen sind Kinder in Begleitung ihrer Eltern jeweils von 14 bis 17 Uhr in die Carl-Gührer-Halle eingeladen.

„Wir hoffen natürlich, dass wir die Kinder in unserer Halle begeistern können und dass sie einen riesen Spaß haben werden“, sagt Geschäftsführer Oliver Schneider. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die Aufsichtspflicht in der Halle den Erziehungsberechtigten obliegt. „Wir werden natürlich Aufsichtspersonal in der Halle haben“, berichtet er. „Wir können jedoch leider keine Kinderbetreuung anbieten. Die Kinder müssen jemanden mitbringen, der auf sie aufpasst.“ Darüber hinaus brauchen die Kinder nicht viel dabei zu haben. Vielleicht Turnschuhe oder Turnschläppchen, und schon könne es losgehen, heißt es in der Vorschau des Veranstalters.

Der Eintritt für einen Tag beträgt drei Euro. Teilnehmen dürfen Kinder ohne Altersbeschränkung, wobei auf die Kleineren bis zehn Jahren besondere Rücksicht genommen werden muss. Fasnetverkleidung ist natürlich möglich, Schminke und „Kleingeräte“ dagegen nicht. Alle kleinen Cowboys sollten also ihre rauchenden Colts lieber zu Hause lassen. Für Bewirtung ist gesorgt. Eine große Anzahl Ehrenamtlicher wird im Einsatz sein, um die Gäste mit Kaffee, Kuchen und Getränken zu verköstigen. Die Turner freuen sich auf zwei tolle Tage. „Alle Kinder aus nah und fern sind zu uns nach Tettnang eingeladen“, lockt Schneider und ergänzt „Ein herzliches Dankeschön schon jetzt an alle Helferinnen und Helfer, die sich bereit erklärt haben, diese Veranstaltung mitzutragen“.