Fanfarenzug Montfort hat wieder ein Vorstandstrio

Der Fanfarenzug Montfort hat in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Herbst mit Christian Bär einen neuen ersten Vorsitzenden und am vergangenen Freitag in seiner ordentlichen Mitgliederversammlung mit Mike Laitenberger einen zweiten Vorsitzenden gewählt. Außerdem wurden langjährige Mitglieder geehrt, teilt der Fanfarenzug mit.

Der neue erste Vorsitzende Christian Bär ließ in der ordentlichen Mitgliederversammlung das Vorjahr Revue passieren. Er lobte die vielen aktiven und passiven Helfer, die bei den Bewirtungen, die der Verein übers Jahr durchführt, fleißig geholfen haben. Dazu gehörten das Bähnlesfest, das Fasnetszelt und seit einigen Jahren nun auch die Schlossgarten-Open-Airs. Außerdem führte er die musikalischen Auftritte auf und gab gleich bekannt, dass auch im kommenden Herbst der Fanfarenzug wieder zum Traubenfest nach Meran eingeladen wurde. Ein großes Lob ging an Markus Traber, Michael Merk, Rosi Abt, Nadine Wirth, Trixi Arnold, Bine Walser, Markus Würtenberger, Michael Weishaupt, Manuel Abt, Moritz Link, Dominik Sahner und an Christian Bär. Diese zwölf Spieler haben bei keinem der 27 Fasnetsauftritte gefehlt. Generell war die Auftrittsbeteiligung in der Fasnet sehr gut. Auch war es laut Fanfarenzug „toll, dass einige ehemaligen Spieler der Einladung gefolgt sind, wieder in die Proben zu kommen, um dann in der Fasnet – vor allem am Umzug am Fasnetsdienstag in Tettnang – mitzuspielen“.

Christian Bär informierte die Mitglieder, dass sich der Verein im Sommer beim Ferienprogramm der Stadt beteiligen wird. Kinder zwischen zehn und 16 Jahren können die Instrumente des Fanfarenzugs kennenlernen. Und vielleicht bleiben einige der Kinder dem Verein treu.

Über die Finanzen des Vereins berichtete Kassenwartin Danja Rimmele. Der gute Kassenstand ließ es zu, im vergangenen Jahr eine Konzertreise nach Meran zu unternehmen und ein neues Fasnetshäs und neue Hüte für die Uniform anzuschaffen.

Geschenk für Markus Traber

Der langjährige erste Vorsitzende Markus Traber hatte sich entschieden seinen Vorstandsposten abzugeben. Sein im Herbst in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählter Nachfolger Christian Bär bedankte sich im Namen aller Vereinsmitglieder für sein stets großes Engagement und überreichte ihm ein Ehrungsgeschenk. Mike Laitenberger kam kommissarisch als zweiter Vorsitzender in die Vorstandschaft und hat seither im Vorstandsgremium mitgearbeitet. Bei der Wahl zu diesem Posten wurde er nun einstimmig in dieses Amt gewählt und komplettiert das Dreier-Vorstandsteam.

Die Stimmführer wurden in ihren Ämtern bestätigt mit Ausnahme der zweiten Stimme. Carolin Merath gab nach 13 Jahren berufsbedingt ihren Posten an Bine Walser ab.

Für zehnjährige aktive Mitgliedschaft wurde Michael Buhl, Elke Schmidt, Nadine Wirth und Danja Rimmele geehrt. 20 Jahre halten Dominik Sahner und Ramona Weidisch dem Verein die Treue und 25 Jahre sind Petra Merath und Alexandra Eibler schon dabei. Zu 35 Jahren Mitgliedschaft durfte Christian Bär Anton Arnold und Markus Traber gratulieren.

Im vergangenen Jahr hat der Fanfarenzug damit begonnen, die inzwischen veraltete Vereinssatzung zu überarbeiten und zu ergänzen. Hierzu wurden in der Sitzung Abstimmungen zur weiteren Ausarbeitung getroffen.