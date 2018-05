Fanfarenzug Montfort ehrt ein „Urgestein“

Der Fanfarenzug Montfort hat in seiner Hauptversammlung den Vorsitzenden im Amt bestätigt und Markus Würtenberger zum dritten Vorsitzenden gewählt. Außerdem wurden langjährige Mitglieder geehrt.

Vorsitzender Markus Traber ließ das Vorjahr Revue passieren. Ein Höhepunkt war demnach das erste Ehemaligentreffen. Die Kameradschaft und das musikalische Repertoire wurde bei der Probehütte im österreichischen Mellau gepflegt. Außerdem bereicherte der Verein wieder einige Feste und Veranstaltungen in und um Tettnang musikalisch. Die Auftritte am mittelalterlichen Wochenende am Campingplatz Gitzenweiler Hof in Oberreitnau fanden nach einem Unwetter ein jähes Ende. Ein großes Lob ging an Dominik Sahner, Manuel Abt, Markus Würtenberger, Michael Weishaupt, Matthias Bopp, Markus Traber, Trixi Arnold, Nadine Wirth, Michael Merk, Alexandra Eibler und Michel Bunza. Diese elf Spieler haben bei keinem der 21 Fasnetsauftritte gefehlt. Generell freute sich Markus Traber über die sehr gute Auftrittsbeteiligung in der vergangenen Fasnet, heißt es im Bericht der Musiker. Eine weitere gute Nachricht: Nach langer Suche wurde auch ein neues Lager in Dieglishofen gefunden.

Mit aktuell 42 aktiven Mitgliedern ist der Fanfarenzug recht gut besetzt. Einzig die Hörnerstimme brauche dringend Nachwuchs. Vize-Tambour Major Anton Arnold merkte zu diesem Punkt an, dass eine Nachwuchswerbungsaktion an den Tettnanger Schulen vor rund zehn Jahren sehr erfolgreich war. Arnold hoffe, dass sich einige jüngere Spieler finden, die eine ähnliche Aktion auf die Beine stellen.

Über die Finanzen des Vereins berichtete die Kassenwartin Danja Rimmele. Durch die erfolgreich bewirteten Open-Airs im Schlosspark, dem Fasnetszelt und dem Bähnlesfest und auch die Durchführung der Christbaumsammlung ist der Kassenstand sehr zufriedenstellend. Im vergangenen Jahr wurden einige neue Uniformteile und Trommelfelle angeschafft. In den kommenden Monaten werden noch einige Fanfaren gekauft und eine Konzertreise im Oktober nach Meran zum Traubenfest kann auch finanziert werden.

Markus Traber stellte sich als Vorsitzender erneut zur Wahl und wurde einstimmig für die nächsten zwei Jahre wiedergewählt. Außerdem stand der Posten des dritten Vorsitzenden zur Disposition. Charline Ponader stellte sich nicht mehr zur Wahl. Als Nachfolger wurde Markus Würtenberger einstimmig gewählt. Die Stimmführern wurden in ihren Amt bestätigt. Einen Wechsel dagegen gab es bei den Uniformwarten: Trixi Arnold und Nadine Wirth übernehmen die Posten von Bianca Roggenbuck und Ramona Sahner.

Für 20-Jährige Mitgliedschaft wurde Markus Würtenberger geehrt. Für 25 Jahre konnte Bianca Roggenbuck geehrt werden. Bereits 30 Jahre halten Sabine Walser, Claudia Hoffmann und Michael Weishaupt dem Verein die Treue. Gerhard „Flitzer“ Wizigmann ist seit 35 Jahren dabei, Stephan „Pumi“ Mietschke sogar seit 40 Jahren. durfte der Vorsitzende gratulieren.

Die Satzungsänderung wird in einer separaten Verasmmlung im Juni besprochen.