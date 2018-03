Familientreff will Eltern beistehen

Jedes Kind macht verschiedene Phasen durch. Doch wenn Eltern sich selbst an gewisse Regeln halten, fällt ihnen der Umgang damit leichter. Das sagt Chantal Michaelsen. Die Tettnangerin ist eine der Trainerinnen im Familientreff im Haus Josefine Kramer und hilft Eltern dort beim Elternsein.

Vor allem müsse man verstehen, was das Kind an Entwicklungsschritten durchmache, sagt Michaelsen: „Nur dann kann man auch adäquat reagieren.“ In den Workshops greift die Paar- und Familientherapeutin deswegen auch gern auf Rollenspiele zurück, in der Eltern die Perspektive ihres Kindes einnehmen. Man müsse eigene Grenzen erkennen, aber: „Auch Kinder brauchen Grenzen.“

Manche Mütter und Väter hätten ein schlechtes Gewissen, weil sie beide arbeiten müssten. Dadurch bleibe weniger Zeit für das Kind. „Das darf man gar nicht haben“, sagt Michaelsen. Es gehe ja darum, dem Kind Halt zu geben, ergänzt Marion Litter vom Familientreff. Dafür solle man standhaft bleiben und auch mal „Nein“ aus Liebe sagen. Es müsse auch Punkte geben, die eben nicht verhandelbar seien.

Eltern: Grundstein direkt legen

„Es ist ein bisschen wie mit einem Basislager im Himalaya“, beschreibt Chantal Michaelsen ein Bild, das sie auch oft in ihren Kursen und Workshops nutzt. So sei auch die Funktion des Elternhauses: Kinder brauchten Grenzen, aber auch Freiheiten. Eltern müssten nicht die Freunde ihrer Kinder sein. Sie sollten nicht autoritär sein, aber eben Autoritäten, auf die die Kinder sich berufen könnten. „Diesen Grundstein muss man direkt legen“, sagt Michaelsen. Selbst wenn die Großeltern die Kinder verwöhnten, müssten die Eltern eine Linie haben. Diese Verlässlichkeit reduziere auch Stress bei Kindern und Eltern.

„Da kann es durchaus auch darum gehen, zu diskutieren und zu begründen“, sagt Marion Litter. Bleibe das Kind zu lange auf und sei morgens müde, müsse man ihm klar machen, dass es eben die Konsequenz seines eigenen Handelns sei – und dass es trotzdem zur Schule müsse. Das sei durchaus eine Arbeit und Aufgabe für die Eltern. Es gehe nicht darum, alles zu vergeben, sondern Sicherheit zu geben.

Man müsse die Regeln klären, ergänzt Chantal Michaelsen, und das Kind auch verantwortlich für seine Taten machen. Ohnehin sei es wichtig, im Kontakt mit dem Kind zu bleiben. Mit der Zeit orientiere sich das zwar zunehmend nach außen und immer weniger auf die Eltern. Aber auch in solchen Phasen, etwa der Pubertät, rät Michaelsen dazu, Angebote der Kinder anzunehmen, aber auch das Abblocken der Jugendlichen zu akzeptieren.

So einfach sich das auf Papier liest: Ist das Kind da oder erreicht es eine bestimmte Phase, kommen bei Eltern Fragen ebenso wie Unsicherheit auf. „Der Familientreff will Eltern hier Hilfe zur Selbsthilfe bieten“, sagt Marion Litter. Manchmal bestehe die Hilfe schon darin, andere Eltern kennenzulernen und zu sehen, dass auch andere die gleichen oder ähnliche Probleme haben.

„Das gilt auch für Phasen wie die Trotzphase oder die Pubertät“, sagt Chantal Michaelsen. Hier fühlten Eltern sich oft allein und hätten das Gefühl, dass ihr Kind besonders schlimm sei. „Der Kontakt mit Menschen in der gleichen Situation nimmt Eltern Unsicherheiten. Und da geht dann auch viel Druck raus“, sagt Marion Litter.

Die Kurse basieren auf Themen, die Eltern im Familientreff Tettnang selbst aufbringen. Das Ganze folgt der Philosophie des Kess-Modells, zu dem es ebenfalls Kurse im Familientreff gibt. Die Buchstaben stehen für „Kooperativ, Ermutigend, Sozial, Situationsorientiert“. Auch wenn der mehrteilige Kess-Kurs eine Basis sein soll, können Eltern die Einzelangebote im Familientreff gesondert und unabhängig davon wahrnehmen. Marion Litter: „Dafür bieten wir einen geschützten Rahmen.“