Familientreff verschickt kreative Ideenpakete

Momentan ist es nicht ganz einfach, die Kinder, die mit ihren Freunden in Kita, Schule oder Nachbarschaft nicht spielen dürfen, den ganzen Tag zu beschäftigen. Da können auch den kreativsten Eltern einmal die Ideen ausgehen. Aus diesem Grund bieten die Familientreffs den Eltern ein „Ideenpaket für’s Zuhausebleiben“ mit Aktivitäten, Bewegungsspielen für drinnen, Bastelideen, Liedern, Spielen, Ausmalschablonen, Fingerspielen, Geschichten und vielem mehr an, welches interessierten Familien nach Anfrage zugeschickt wird. Wie es in der Pressemitteilung des Familientreffs Tettnang heißt, sollen interessierte Eltern sich einfach telefonisch oder per E-Mail mit dem Familientreff in Kontakt setzen. Sabine Pfeifer, Leiterin des Jugendtreffs, ist in dieser Angelegenheit unter Telefon 07542 / 98 06 30 20 oder per E-Mail an sabine.pfeifer@bodenseekreis.de erreichbar. Es muss darauf geachtet werden, die vollständige Adresse anzugeben, damit das Paket auch zugestellt werden kann. Bitte geben Sie Ihre Adresse an, damit wir das Paket auch zustellen können.

Außerdem bietet der Familientreff eine telefonische Sprechzeit für Eltern mit Kindern bis zum 14. Lebensjahr an, um diese in der aktuellen Situation zu unterstützen. Sie findet montags, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr unter Telefon 07542 / 98 06 30 20 oder per E-Mail an sabine.pfeifer@bodenseekreis.de, oder ebenso per E-Mail an die Tagespflegefachstelle unter marion.litter@bodenseekreis.de statt.