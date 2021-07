Familienprogramm auf dem Hopfengut startet wieder

Das Hopfengut No. 20 in Tettnang nimmt ab sofort sein Familienprogramm wieder auf. Hopfen ist gerne kratzbürstig, manchmal dickköpfig und er wächst sehr schnell, heißt es in einer Pressemitteilung des Hopfenguts: Ein spannendes Thema, für das sich auch Kinder begeistern ließen. Nach der Corona-Pause nimmt die Erlebnis-Landwirtschaft in Siggenweiler bei Tettnang ihr Familienprogramm wieder auf.

„Das Thema Hopfen fasziniert Erwachsene und Kinder gleichermaßen“, wird Charlotte Müller vom Hopfengut zitiert. Und so lägen ihr mit ihrem Team die Familienführungen besonders am Herzen. Die Kinderwürden hierbei Spannendes über die Pflanze, die fast 30 Zentimeter am Tag wachsen kann, sich dabei aber nur im Uhrzeigersinn um den Draht winden möchte, erfahren. „Der Gang durch die Hopfengärten ist schon spannend, doch richtig große Augen und Ohren gibt’s bei der riesengroßen Hopfenpflückmaschine in der Maschinenhalle“, so Charlotte Müller. „Uns ist dabei sehr wichtig, dass die Kinder einen Einblick in die landwirtschaftliche Arbeit bekommen.“

Nach der erlebnisreichen Tour könnten die Familien das Hopfengut mit seinem Museum auf eigene Faust erkunden, sich auf Schatzsuche machen, auf dem Hopfensteg hoch in den Plantagenstangen schweben und den einmaligen Blick genießen. Sie könnten auch noch was Hübsches basteln: Es gibt Bastelsets und Anleitungen für Hopfensäckchen, Armbänder oder Pflanzenbücher.

Die Familienführungen im Hopfengut finden ab sofort jeden Mittwoch um 10.30 Uhr statt. Anmeldung ist nicht erforderlich. Und wenn demnächst die Hopfenernte losgeht, heißt es vom 17. August bis 10. September wieder „Hopfenbrocken von Hand“, jeden Dienstag und Freitag ab 10.30 Uhr.