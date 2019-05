Familienkonzert und Sinfonie im Innenhof

Die Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben konzertiert anlässlich des Festivals „Lebendiges Barockschloss“ und des Internationalen Bodenseefestivals zum Thema „Benelux“ im Auftrag von Spectrum Kultur am Sonntag, 2. Juni. Es finden ein Familienkonzert und ein Sinfoniekonzert statt.

Beim Familienkonzert um 15.30 Uhr geht esum den Rhythmus „ta-ta-ta-taaaa“ – kurz, kurz, kurz, lang, also genauer gesagt um Ludwig van Beethovens Schicksalssinfonie, die Markus Schweizer für das junge Publikum erklären wird. Zum 20-jährigen Bestehen des Tettnanger Festivals „Lebendiges Barockschloss“ wurden für das Familienkonzert Tickets zum Preis von ein Euro verkauft. Bei Regen findet das Konzert in der Seldnerhalle Kau statt. Sollte dem so sein, wäre das Konzert ausverkauft. Sollte es im Innenhof stattfinden, wären ab 14 Uhr noch Tickets an der Tageskasse verfügbar oder unter Telefon 07542 / 51 05 00.

Die Kammerphilharmonie wird um 18 Uhr unter der Leitung von Marc Kissòczy Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms und Ludwig van Beethoven darbieten. Alexander Sitkovetsky, der auf den großen Bühnen der Welt zu Hause ist, konnte als Solist für das Violinkonzert von Johannes Brahms gewonnen werden.

Am Veranstaltungstag wird ab 12 Uhr auf der Website von Spectrum Kultur (www.spectrum-kultur-in-tettnang.de) bekannt gegeben, wo die Konzerte stattfinden. Telefonisch können die Informationen unter der Nummer 07542 / 51 01 62 abgerufen werden.